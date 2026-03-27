De Iglesias a Singham: la gran maquinaria de propaganda comunista contra los valores de Occidente

Pablo Iglesias, muy criticado por su reciente viaje VIP a Cuba en el marco de una supuesta misión humanitaria, dice ahora que fue a la isla "a hacer periodismo". "Hemos dado voz a quien jamás la ha tenido en un gran medio de comunicación español", ha afirmado –en el programa La Base que el fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno tiene en YouTube– en referencia a la extensa entrevista que realizó al dictador Miguel Díaz-Canel.

Fuimos a Cuba invitados a participar en las actividades de la Internacional Progresista y en el Convoy de ayuda humanitaria de la flotilla. Hemos visto una Cuba machacada por el bloqueo y por la falta de combustible ¿Qué teníamos que hacer? ¿Hablar mal del gobierno de Cuba?… pic.twitter.com/RRQwR3jliQ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 25, 2026

Lo que está claro es que Iglesias, Jeremy Corbyn, Clara López y el resto de los 'influcomunistas' de la flotilla fueron "invitados" –como reconoce el exlíder morado en su perfil en X– para trasladar al mundo la imagen de una Cuba amable que poco tiene que ver con la realidad y la de un Estados Unidos que es el causante de todos sus males. Entre otras cosas, ha afirmado que los apagones que padece la isla desde hace años son consecuencia del bloqueo del petróleo, que comenzó en enero.

Desde que el convoy regresó de su estancia de cinco estrellas, con actividades y eventos lúdicos de todo tipo, el podemita no ha hecho más que promocionar las bondades del régimen comunista y justificar cada uno de sus errores, hasta el punto de defender la dictadura como sistema político. "Es un país en estado de guerra" y, en esa situación, "ningún país se puede permitir ciertas libertades", ha afirmado durante su intervención en el programa de Juan Ramón Lucas en RNE.

La izquierda siempre ha sido consciente del poder de la propaganda. "No podemos obligar a la gente a aceptar el marxismo; lo único admisible en este sentido es la persuasión", dijo el sanguinario Mao Zedong en 1957. De ahí que el estadounidense Neville Roy Singham, en su empeño por replicar el "frente unido" de la izquierda que promovieron el líder chino y el cubano Fidel Castro, ponga el acento en la creación de un "nuevo orden mundial de la información".

De ello hablaron "académicos prochina como Vijay Prashad, un comunista de confianza en el círculo íntimo de Singham" en el Foro Académico del Sur Global promovido por el Partido Comunista Chino, que acabó con el himno de La Internacional y los asistentes con el puño en alto, informa Fox News. La cadena estadounidense ha realizado una investigación que revela que el magnate tecnológico habría creado una red de organizaciones que "transforma el activismo en propaganda y, posteriormente, la propaganda en armas políticas y psicológicas".

Pone como ejemplo la cobertura que medios como Through News han hecho de la llegada de la flotilla Nuestra América a La Habana el pasado 26 de febrero, que desde la Agencia Cubana de Noticias se ha vendido como un gran evento de solidaridad global para afianzar el mensaje de que "Cuba no está sola". El mantra que el dictador Díaz-Canel repite incansablemente desde que Trump advirtió que "el tiempo del comunismo acabó".

La factoría de propaganda de Singham

Según afirma el medio, ha identificado al menos 200 organizaciones —dentro de las 2.000 que abarca la red global de Singham– que trabajan directamente en producir, financiar y difundir la propaganda antiestadounidense de Pekín a través de agencias digitales locales, cuyas sedes se encuentran en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

En concreto, tres ONG norteamericanas habrían pagado más de 9 millones de dólares a una empresa de propaganda prochina, Shanghai Maku Cultural Communications. Al menos 11 organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses, asegura Fox News, conformarían el núcleo central para la difusión de mensajes contra Washington por todo el mundo.

Entre ellas, encontramos Fondo de Justicia y Educación Inc. –con unos ingresos totales de 74 millones de dólares, 68 de ellos procedentes de Singham– o la Fundación de Apoyo Popular –a la que el magnate habría dado 167 de los 181 millones que recibe–. El millonario habría destinado aproximadamente 401 millones de dólares a estas organizaciones", asegura la cadena estadounidense.

La boda de Singham y la productora feminista Jodie Evans –cofundadora de CodePink– en Jamaica "reunió a ideólogos que posteriormente ocuparían cargos directivos, gestionarían las fuentes de financiación y difundirían los mensajes públicos de esta red", señala Fox News. El surgimiento de un entramado de "Centros de Liberación" documenta "la infraestructura física", añade, de esa "maquinaria transnacional de protesta y comunicación".