El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles desde París que la intervención que lidera su país en territorio iraní concluirá en "cuestión de semanas". Durante una comparecencia ante los medios, el jefe de la diplomacia estadounidense ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza, asegurando que los objetivos marcados para desmantelar la capacidad de amenaza del régimen de los ayatolás están muy cerca de cumplirse. Esta operación militar se ha revelado como un paso ineludible para salvaguardar la estabilidad de Oriente Medio y frenar las continuas agresiones contra las democracias occidentales.

Más allá del inminente fin de las hostilidades sobre el terreno, Rubio ha aprovechado su intervención para hacer un encarecido llamamiento a la comunidad internacional. El objetivo es conseguir que los países aliados se comprometan a incrementar su presencia y apoyo militar para asegurar que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se mantenga libre de injerencias y chantajes. Esta ruta es un punto neurálgico para el comercio mundial, por donde transita una inmensa parte de los recursos energéticos que abastecen a las naciones libres.

La defensa de la libertad de navegación es, de hecho, un pilar fundamental para el mantenimiento del libre mercado y la prosperidad económica global. Durante años, la dictadura iraní ha utilizado su posición geográfica para amenazar con el bloqueo de esta vía vital, empleando el terrorismo y la piratería de Estado como herramientas de presión. La petición de Washington no es, por tanto, una mera solicitud de asistencia puntual, sino una apelación directa a proteger los cimientos económicos de las sociedades democráticas y soberanas.

En este contexto, la postura de la Administración estadounidense refleja un claro compromiso con la seguridad de Occidente y el Estado de Derecho. La intervención contra el régimen totalitario de Teherán subraya que no se puede tolerar la impunidad de aquellos que buscan someter por la fuerza a sus vecinos y destruir los valores de libertad. Para que la incipiente victoria se traduzca en una paz duradera, resulta indispensable que el resto de las potencias aliadas asuman su parte de responsabilidad en la custodia de las aguas internacionales.

A la espera de que se concreten los últimos movimientos estratégicos en las fechas venideras, el mensaje transmitido en la capital francesa deja patente que las democracias deben permanecer unidas. Solo mediante una estrategia conjunta y una firmeza inquebrantable frente al totalitarismo, se podrá garantizar que esta región deje de ser un foco constante de inestabilidad y se consolide como una zona de tránsito segura para el comercio y el avance de la libertad.