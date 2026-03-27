Piratas informáticos proiraníes filtran documentos privados de Kash Patel, director del FBI

Un grupo de piratas informáticos vinculados al régimen de Irán ha comenzado a difundir un archivo que contiene documentos e imágenes privadas del director del FBI, Kash Patel. Esta grave brecha de seguridad ha sido confirmada por fuentes oficiales del Departamento de Justicia a la cadena de televisión Fox News, aunque las autoridades estadounidenses han evitado precisar si las fotografías concretas que ya circulan por la red son completamente auténticas.

La ofensiva ha sido reivindicada por la organización conocida como Handala Hack. Este ataque se produce apenas una semana después de que las autoridades norteamericanas anunciaran la confiscación de al menos dos dominios web relacionados con esta misma célula. Aquella operación oficial tenía como objetivo desmantelar diversos programas de ciberataques y represión transnacional, así como las operaciones psicológicas que Washington atribuye de forma directa a la Inteligencia iraní.

En clara represalia por la incautación de sus páginas web, los piratas informáticos han decidido lanzar este ataque contra el máximo responsable de la agencia federal. Según los propios ciberdelincuentes, su intención es responder al "ridículo espectáculo" que, a su juicio, ofreció el FBI al apropiarse de sus plataformas y ofrecer recompensas por la captura de sus integrantes. Aseguran que este pirateo "ha quedado grabado para siempre en el recuerdo".

A través de un comunicado publicado en su nueva infraestructura en línea, el grupo de hackers se ha jactado de su supuesta superioridad técnica frente a las defensas de Estados Unidos. "Hoy, una vez más, el mundo ha sido testigo del colapso de las supuestas leyendas de la seguridad estadounidense", han declarado. En su mensaje, subrayan que los sistemas informáticos del Gobierno, teóricamente impenetrables, fueron doblegados en cuestión de horas por su equipo de atacantes.

Los responsables de la filtración han ido un paso más allá en sus amenazas, detallando la magnitud del robo de datos. "Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluyendo correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, está ahora disponible para su descarga pública", han indicado. Además, han aprovechado para lanzar un ataque directo a la reputación de la institución: "El FBI es solo un nombre, y detrás de este nombre no hay seguridad real. Si su director puede ser sobornado con tanta facilidad, ¿qué espera de sus empleados de menor rango?".

La reacción de la Administración norteamericana no se ha hecho esperar. Horas después de que los documentos de Kash Patel comenzaran a circular por la red, el Departamento de Estado ha anunciado una recompensa de hasta diez millones de dólares a cambio de cualquier pista o información valiosa que conduzca a la identificación o ubicación de los líderes de Handala.

Asimismo, esta suculenta recompensa económica se ha hecho extensiva a otros ciberdelincuentes de origen iraní, como el grupo conocido como Parsian Afzar Rayan Borna. La medida busca acorralar a todas aquellas personas o entidades asociadas que actúen bajo la dirección o el control de un gobierno extranjero y que participen en actividades cibernéticas maliciosas orientadas a socavar las infraestructuras críticas del país, en clara violación de la legislación federal sobre fraude y abuso informático.