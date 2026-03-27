Un agente del Servicio Secreto se pega un tiro en la pierna durante un operativo de Jill Biden

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido tras dispararse accidentalmente en la pierna mientras formaba parte de un operativo de seguridad relacionado con la ex primera dama Jill Biden en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

El incidente ocurrió en la mañana del viernes, alrededor de las 08:30, cuando el agente manipulaba su arma reglamentaria. Según fuentes oficiales, el disparo fue producto de una "descarga negligente", es decir, un fallo en la manipulación del arma, y no de una amenaza externa.

El agente fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital cercano. Las autoridades confirmaron que sus heridas no ponen en riesgo su vida y que se encuentra en condición estable.

En el momento del suceso, Jill Biden no se encontraba en las inmediaciones del incidente, y su seguridad no se vio comprometida. Tampoco se registraron otros heridos ni interrupciones en la actividad del aeropuerto.

El Servicio Secreto ha abierto una investigación interna a través de su Oficina de Responsabilidad Profesional para esclarecer las circunstancias exactas del disparo accidental.

Por ahora, las autoridades insisten en que se trató de un hecho aislado sin riesgo para el público, aunque el caso vuelve a poner el foco en los protocolos de seguridad y manejo de armas dentro de los equipos de protección de alto nivel.