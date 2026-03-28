El giro de CodePink, la organización feminista y pacifista que defiende regímenes autoritarios

CodePink es "una organización feminista de base" que nace en 2002 y, según su web, "trabaja para poner fin a la guerra y el imperialismo estadounidenses, apoyar iniciativas de paz y derechos humanos, y redirigir recursos hacia la atención médica, la educación, los empleos verdes y otros programas que promueven la vida".

Entre las ideas que defiende, menciona "que la atención médica universal debe incluir el derecho al aborto, el acceso a la educación no debe depender del nivel de ingresos y la vivienda es un derecho humano". Y asegura que "se fundamenta en la comprensión del poder del amor" y el rechazo a la violencia.

De ahí que llame la atención la deriva de la organización de las ‘mujeres de rosa’, que en la práctica defienden regímenes manifiestamente autoritarios, como Cuba, Venezuela, Irán o China. Dictaduras en las que se secuestra, tortura y asesina a los ciudadanos cuando intentan hacer ejercicios de sus derechos y libertades fundamentales.

Las fundadoras de CodePink, Medea Benjamin y Jodie Evans, se habrían radicalizado con el paso de los años. En el caso de Cuba y China, países a los que criticaron abiertamente en el pasado por cuestiones relacionadas con la vulneración de los derechos humanos, habrían experimentado un evidente cambio de postura.

Benjamin criticaba la falta de libertad en Cuba

Según informa el medio el Toque, Benjamin "llegó a Cuba en 1979, trabajó en Granma —el periódico oficial del Partido Comunista— traduciendo discursos de Fidel Castro, y fue despedida y expulsada del país tras cuestionar la falta de libertad de prensa". "Según sus propias palabras", añade, "el propio Castro le pidió disculpas años más tarde".

🇨🇺 The Granma 2.0 flotilla has reached Cuba carrying 30 tons of humanitarian aid. pic.twitter.com/MsEsGWhdb3 — CODEPINK (@codepink) March 24, 2026

"Tenemos que trabajar más fuerte en Estados Unidos para convencer a todos los que gobiernan nuestro país para que acaben con esa política tan cruel y tan inhumana, y levantar el bloqueo de una vez para siempre. Viva Cuba", concluyó su alocución Benjamin frente al dictador Miguel Díaz-Canel durante su reciente visita a La Habana, como parte de la flotilla Nueva América.

Evans censuraba la represión en China

Algo parecido es lo que le habría pasado a Evans con la administración de Pekín, a la que criticó durante años por la represión que ejercía contra la comunidad musulmana uigur, por ejemplo. Sin embargo, la retórica de la líder rosa fue adquiriendo un tono cada vez más revolucionario y terminó organizando en 2020 un seminario web, con Prashad y el Foro Popular, bajo el título de "China no es nuestro enemigo". En 2021, incluso elogiaba el crecimiento económico del gigante asiático de la mano del sanguinario Partido Comunista Chino "sin recurrir a la guerra, el colonialismo ni la esclavitud".

Aunque es complicado situar la fecha en la que Evans cambió su postura acerca del Gobierno del gigante asiático, una investigación realizada por Fox News la sitúa antes de 2017. Es decir, de contraer matrimonio con el magnate tecnológico Neville Roy Singham, quien estaría intentado replicar un "frente unido que alinea a revolucionarios de extrema izquierda, socialistas y comunistas de todos los ámbitos", según la cadena estadounidense.

Una red global antiestadounidense

De hecho, la celebración de la boda —a la que llamaron "Amor Revolucionario", tuvo cuatro días de duración y asistieron destacadas figuras del activismo de extrema izquierda— habría sido el punto de partida para la creación de una red global de organizaciones que hoy libran la batalla ideológica contra Estados Unidos "en nombre del Partido Comunista de China", a tenor de la información recabada por este medio.

Ese mismo año, el 2017, Singham —decidido a poner su fortuna al servicio de la propaganda maoísta para socavar los valores occidentales— vendió su consultora ThoughtWorks, por cerca de 800 millones de dólares, y trasladó su base de operaciones a Shanghái, desde donde —según Fox News— dirige una red opaca de alrededor de 2.000 ONG y otros grupos que sirven de pantalla para difundir narrativas favorables a Pekín.

La maquinaria de propaganda

En los años siguientes, el actor estadounidense Danny Glover —quien pronunció un discurso durante el enlace de la pareja— fue protagonista junto a CodePink de las protestas contra los ataques militares estadounidenses en Yemen y produjo la película documental War on Cuba con el director Oliver Stone, de la mano de Belly of the Beast (El vientre de la bestia). Una productora que lleva por nombre una expresión con la que en estos círculos se refieren a Estados Unidos.

Buena parte de la maquinaria puesta en marcha por Singham se dedica a difundir propaganda antiestadounidense en apoyo de regímenes autocráticos como los que gobiernan en China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, Venezuela o Gaza. Según Fox News, el magnate habría financiado cerca de 100 viajes al extranjero que CodePink habría realizado fundamentalmente a estos países. Un "turismo revolucionario" como el realizado por las flotillas a La Habana para arremeter contra la administración Trump.

Una década de agitación

La cadena estadounidense afirma que Evans "se ha radicalizado con el tiempo, alimentada por el dinero de su marido marxista". El objetivo de Singham iría mucho más allá de la propaganda política: un "frente unido" de la izquierda. Para conseguirlo, necesita que se produzca una movilización de las masas.

NO WAR, NO KINGS, NO IMPERIALISM! Join CODEPINK around the world as we bring our anti-war messaging to No Kings mobilizations around the country! 🔗 https://t.co/VUW18RCXFd pic.twitter.com/bUilKvKEOU — CODEPINK (@codepink) March 23, 2026

De ahí su empeño por imponer un "nuevo orden mundial de la información", que transforme "el activismo en propaganda y, posteriormente, la propaganda en armas políticas y psicológicas", y promover la agitación social. CodePink, la ONG feminista y pacifista de la que su mujer es cofundadora, tendría un papel clave en ese sentido.

Según los datos ofrecidos por Fox News, la ONG rosa habría organizado —junto con otras entidades, como el Foro del Pueblo, la Coalición ANSWER, o el Partido por el Socialismo y la Liberación— al menos 300 protestas en la última década. Es decir, desde que Evans se casó con el magnate comunista y CodePink recibe inversiones millonarias de sus fondos.