Trump afirma que Estados Unidos "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en la guerra contra Irán

La Casa Blanca ha afirmado este lunes que la Administración Trump "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en la guerra contra Irán después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", han señalado fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press.

Esto se produce después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya confirmado que tanto las bases estadounidenses en España de Rota y Morón como el espacio aéreo español están cerrados ante una guerra "profundamente ilegal e injusta".

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra contra Irán", ha espetado Margarita Robles sobre el cierre.