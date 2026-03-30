Trump anuncia que Irán permitirá el paso de 20 petroleros por Ormuz como "muestra de respeto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que su Gobierno se encuentra negociando directa e indirectamente con la República Islámica para alcanzar un acuerdo de paz. En este contexto de conversaciones, el mandatario aseguró que Teherán dejará atravesar a varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica que había sido cerrada como represalia a la ofensiva militar lanzada a finales de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes.

En declaraciones a los medios de comunicación a bordo del avión presidencial, el presidente detalló los avances logrados en los últimos días. Según sus palabras, las autoridades del país persa acordaron inicialmente enviar ocho barcos, a los que sumaron dos más, y este domingo permitió que un total de 20 grandes petroleros surquen el área marítima restringida. El dirigente calificó este movimiento como un gesto de cortesía y una evidente muestra de respeto hacia la posición de fuerza norteamericana.

El jefe del Ejecutivo se mostró optimista respecto al futuro de las negociaciones, afirmando que a la Administración le está yendo extremadamente bien en el diálogo. Augura que probablemente se alcance un acuerdo final, aunque mantiene la cautela habitual al tratar con las autoridades islámicas. El líder estadounidense reflexionó que, aunque confía en sellar el pacto, la volatilidad de sus interlocutores obliga en ocasiones a estar preparados para un escenario diferente.

Asimismo, aprovechó la ocasión para celebrar los efectos de la ofensiva conjunta con Israel del pasado 28 de febrero, que a su juicio ha logrado impulsar un profundo cambio de Gobierno en la capital iraní. Esta enorme transformación política se habría producido tras la eliminación de figuras clave de la cúpula de poder, destacando el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, que ostentaba el cargo de líder supremo, y del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Trump explicó que las facciones más extremistas han sido descabezadas y que actualmente existe un tercer grupo de personas en las esferas de decisión que parecen ser mucho más razonables a la hora de establecer un marco de entendimiento. Al ser preguntado sobre un posible despliegue terrestre, subrayó que maneja multitud de alternativas y presumió del rotundo éxito de la campaña militar, afirmando que han destruido toda la Fuerza Aérea enemiga y la gran mayoría de su arsenal balístico.

Finalmente, en lo relativo a las exigencias de paz, reveló que se ha enviado a la contraparte una propuesta de quince puntos. Según ha explicado, la nueva Administración ya habría concedido la mayoría de las peticiones, aunque no descarta que se pongan sobre la mesa un par de condiciones más. El objetivo irrenunciable sigue siendo evitar a toda costa que consigan armamento nuclear, algo que, según ha advertido tajantemente, utilizarían de manera inmediata.