"¡Id a coger vuestro petróleo!": furioso mensaje de Trump a los países europeos

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a estallar contra los países europeos y su postura, a su juicio insuficiente, frente a la ofensiva lanzada junto a Israel contra el régimen iraní. En un nuevo mensaje en su red social, Truth Social, Trump se ha dirigido "a todos aquellos países que no pueden conseguir petróleo por el estrecho de Ormuz", en alusión al bloqueo que mantiene Irán, "como Reino Unido, que rechazó involucrarse en la decapitación del régimen".

"Tengo unas sugerencias para vosotros", dice el presidente. La primera, "comprar petróleo a Estados Unidos, que tiene mucho". La segunda, continúa, "reúne el valor que ha faltado hasta ahora, ve al estrecho y cógelo". "Tendrás que aprender a luchar por ti mismo, EEUU no estará para ayudarte igual que no estuvisteis para nosotros".

Trump dice sobre su operación que Irán ha quedado "diezmado" y que lo difícil "ya está hecho": "¡Ve a por tu propio petróleo!", exclama dirigiéndose a los aliados.

En otro mensaje, menciona específicamente a Francia y su "poca cooperación" al impedir que aviones "con destino a Israel" sobrevolaran el territorio. "¡¡¡EEUU lo recordará!!!", exclama con sus características mayúsculas.

Los avisos llegan poco después de que el secretario de Estado Marco Rubio mencionara específicamente a España por la decisión del Gobierno sanchista de cerrar el espacio aéreo a los aviones que participen en la operación (aunque las bases continúan colaborando en la práctica con la logística). Rubio mencionó la escasa colaboración de la OTAN y se preguntó para qué sirve la alianza cuando Estados Unidos la necesita.

"Hay otros países que lo han hecho también", dijo en alusión a no permitir el uso de las bases. "Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?". Rubio indicó que uno de los motivos por los que él mismo apoyaba la OTAN es porque estas bases "nos dan influencia, nos dan flexibilidad y nos dan capacidad operativa por todo el mundo". "Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno".