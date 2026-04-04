El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a Irán de que su ultimátum está a punto de expirar, con un plazo de 48 horas para que adopte medidas sobre el estrecho de Ormuz o acceda a negociar el final del conflicto.

Trump ha lanzado este mensaje a través de su plataforma Truth Social, donde ha recordado el plazo previamente fijado a las autoridades iraníes. "Quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos", ha afirmado en su publicación.

El ultimátum

El mandatario estadounidense había dado un plazo de diez días a Teherán para que reabriera completamente el estrecho de Ormuz o alcanzara un acuerdo que permitiera poner fin a la guerra. Por su parte, desde Irán amenazaron el pasado 2 de abril "con acciones devastadoras".

Ahora, según sus propias palabras, ese margen está a punto de agotarse sin que se haya producido un avance significativo en las negociaciones. El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el tránsito energético mundial.

Posible escalada

En su mensaje, Trump ha reiterado la posibilidad de una respuesta militar si Irán no cumple con las condiciones que plantea EEUU. La advertencia se resume en su afirmación de que podría "desencadenar el infierno" contra el país.

Estas declaraciones se producen tras varios días de tensión entre ambos países, sin que se haya concretado un acuerdo que permita alcanzar un alto el fuego.

El presidente estadounidense no ha detallado las medidas concretas que implicaría esa respuesta, aunque su mensaje apunta a una posible intensificación de las operaciones en curso.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen después de que Irán haya descartado un alto el fuego provisional con Estados Unidos durante esta semana. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha indicado que su país estaría dispuesto a negociar un acuerdo "definitivo y duradero", aunque sin aceptar soluciones temporales.