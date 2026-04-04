Trump aprovecha un error de 'The New York Times' para atacar a la OTAN: "Es un socio gravemente debilitado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar la fiabilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en un nuevo episodio de críticas a sus aliados.

Donald Trump ha utilizado un error que ha cometido el diario The New York Times en su edición impresa, donde la Alianza aparecía citada de forma incorrecta como "Organización para el Tratado de América del Norte". El medio ha reconocido la errata y ha anunciado una corrección posterior. Trump ha señalado que se trata de "un error muy interesante".

Otro ataque a la OTAN

A partir de este fallo, el presidente estadounidense ha calificado a la OTAN como "un socio gravemente debilitado y extremadamente poco de fiar", de manera que sigue reforzando una idea que repite desde hace años.

El presidente ha vuelto a arremeter contra el diario, al que considera uno de sus principales críticos, aludiendo a lo que ha descrito como "constantes ataques en forma de noticias falsas" contra su figura.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones con los países aliados, a los que Trump reprocha no haber participado en la ofensiva militar contra Irán llevada a cabo por Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense ha insistido en que los miembros de la OTAN no han respaldado de forma activa estas operaciones, lo que ha servido como argumento para cuestionar el compromiso de la organización.

Este tipo de críticas no son nuevas. En los últimos días, Trump ha intensificado sus mensajes contra la Alianza Atlántica, siguiendo la línea habitual sobre el papel que juega Estados Unidos dentro del bloque.