Trump cree que este lunes puede haber un acuerdo con Irán: "Están negociando ahora mismo"

Donald Trump ha reconocido que cabe la posibilidad de que este lunes 6 de abril se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sus declaraciones las han recogido en la cadena de televisión estadounidense Fox News. Durante su intervención, el periodista Trey Yingst ha afirmado haber mantenido una conversación con Trump, en la que el presidente le ha dicho que "hay una buena oportunidad para mañana, están negociando ahora mismo".

Tras las amenazas que el presidente de EEUU ha lanzado a través de su red social, Truth Social, al régimen iraní, en las que aseguraba que "viviréis en el infierno" si no abren el estrecho de Ormuz, acaba de admitir que "si no hay acuerdo, estoy considerando volarlo todo por los aires y hacerme con el petróleo".

Según la información de Fox News, estas maniobras responden al intento de Trump por conseguir que Irán negocie "ya y no más tarde", en palabras del presidente norteamericano. Además, señalan que Donald Trump ha afirmado que "existe la posibilidad de llegar a un acuerdo".

También ha admitido que "he enviado armas a los manifestantes, muchas armas". "Creo que han sido los kurdos quienes las han tomado", ha añadido. Con todo, durante su último discurso en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que enviaría a Irán "a la Edad de Piedra" si no se llegaba a un acuerdo.

Una de las últimas maniobras militares del ejército de Estados Unidos ha sido la destrucción de un puente que une Teherán con Karaj, considerado como el puente más largo del país. Con 136 metros de altura, los misiles alcanzaron el pasado jueves la estructura que conecta la ciudad de Teherán con la de Karaj, en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.