¿Ha destruido Donald Trump la posibilidad de tener un gobernador republicano en California?

El sistema electoral de California posee una particularidad que lo diferencia de la mayoría del país: las conocidas como primarias abiertas o jungle primary. En este formato, no existen primarias dentro de los partidos. A cambio, todos los aspirantes a cualquier cargo público, como pueda ser el de gobernador, concurren en una misma votación sin importar su afiliación política, y los dos más votados pasan a la elección final. Debido a la abrumadora mayoría izquierdista en el estado, en noviembre las elecciones suelen dirimirse entre un candidato de izquierdas y otro aún más de izquierdas.

En ocasiones, los demócratas renuncian a presentar en las primarias más de un candidato al puesto debido a la abrumadora ventaja del actual ocupante del cargo. En ese caso sí sale un candidato republicano de las primarias abiertas, que luego es derrotado con claridad. Eso fue lo que pasó en las dos últimas elecciones con el actual gobernador, Gavin Newsom, que luego ganó por cómodas ventajas de alrededor de veinte puntos a sus rivales republicanos.

Así las cosas, sólo existen dos vías para que un republicano pueda ser gobernador. La primera es la de Arnold Schwarzenegger: que se recojan suficientes firmas como para celebrar un revocatorio. En este tipo de elecciones se vota no sólo si los electores quieren despedir al actual gobernador, sino también el candidato con el que quieren sustituirlo. Algo así como las mociones de censura en España: no basta con decir 'no' al actual gobernador, sino que hay que elegir un sustituto.

La segunda posibilidad de que un republicano sea gobernador de California pasa por un escenario inusual en el que haya dos candidatos de la derecha que superen al resto. Y las encuestas más recientes señalaban que esta atípica carambola electoral podía hacerse realidad. La profunda división del voto izquierdista entre una multitud de aspirantes abría la puerta a que dos miembros del Partido Republicano se alzaran con los dos primeros puestos. Aunque las encuestas varían notablemente entre sí, como es normal cuando se tiene media docena de candidatos con proyecciones de voto de entre el 10 y el 20%, la última de ellas preveía justamente este resultado. De haberse materializado, la elección general habría garantizado un cambio de color político en el estado.

Sin embargo, la irrupción en campaña de Donald Trump ha alterado por completo el panorama electoral. Al conceder su respaldo oficial a uno de los contendientes de su partido, el exasesor británico y presentador de la cadena de televisión Fox, Steve Hilton, probablemente genere un efecto de concentración del voto. Este movimiento fortalece a Hilton, pero lo hace a costa de drenar los apoyos del segundo aspirante de su misma formación, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, destruyendo la frágil aritmética que posibilitaba el doblete.

En la práctica, este empujón mediático y político probablemente asegure que el beneficiado supere el corte, pero impidiendo que lo acompañe su compañero de filas. El resultado previsible será una carrera más tradicional entre un candidato del Partido Demócrata y uno republicano. En un territorio donde la proporción de votantes en California favorece de forma masiva a la izquierda, este enfrentamiento directo se traduce en una victoria segura para los demócratas.

Los principales candidatos demócratas con mayor respaldo en las encuestas son el congresista Eric Swalwell, que tuvo una relación sentimental con una espía china llamada Fang Fang; Katie Porter, una excongresista de la que se han viralizado vídeos donde se la muestra gritando a su staff; Tom Steyer, el multimillonario fanático de políticas ecologistas radicales que ya fracasó en las primarias que ganó Biden en el año 2020; y Xavier Becerra, ex fiscal general de California y ex secretario de Salud de Biden que ahora mismo es quien más alejado está en las encuestas.