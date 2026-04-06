La vida de lujo y desenfreno en Los Ángeles de la sobrina del general iraní Soleimani detenida por el ICE

El Gobierno de Estados Unidos ha informado de la detención de dos familiares del fallecido general iraní Qasem Soleimani –eliminado en 2020 por orden de Donald Trump, que lo definió como "el terrorista número uno del mundo"– tras revocar sus permisos de residencia hace unos días al descubrir que apoyaban al régimen de los ayatolás mientras "vivían lujosamente" en Los Ángeles, ha explicado a través de su perfil en X el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Se trata de dos mujeres que en estos momentos se encuentran "bajo custodia de ICE, a la espera de su deportación". Las arrestadas son una sobrina de quien fuera jefe de la división Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y su hija. La primera, Hamideh Soleimani Afshar, defendía abiertamente al régimen iraní. "Celebró ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el Gran Satán", ha argumentado Rubio.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States. Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

"La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para nacionales extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos", ha aseverado Rubio. El Departamento de Estado –que también retiró el permiso de residencia a la hija de Alí Lariyani y de su esposo, que ya no se encuentran en EEUU y tienen prohibida la entrada al país– señala a Soleimani Afshar como "una ferviente defensora del régimen totalitario y terrorista de Irán".

De hecho, afirma que la sobrina del general –de 47 años– "difundió propaganda" a favor de los ayatolás durante su estancia en Estados Unidos pese a que "llevaba una vida de lujo en Los Ángeles, como demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada". Aunque para entonces medios como el New York Post ya habían capturado algunas de las imágenes que mostraban su estilo de vida.

Alejadas de las reglas de los ayatolás

En las instantáneas, podemos apreciar su afición por las prendas y accesorios de firma, sin importar lo cortas que fuesen las faldas o lo generosos que pudieran ser los escotes, así como por las experiencias emocionantes, desde montar en helicóptero a disparar en un campo de tiro. Gustos que contrastan con las estrictas normas de vestimenta y comportamiento que los ayatolás que defiende imponen a las mujeres de Irán.

Inside secret SoCal lives of niece, grandniece of Iranian Gen. Soleimani before they were arrested by ICE in dramatic raid https://t.co/nbpNWFO6nC pic.twitter.com/SpvL9ex2bu — New York Post (@nypost) April 5, 2026

Según informa el periódico estadounidense, que acudió a la casa de la mujer tras su detención, la 'sobrinísima' conducía un Tesla negro que "estaba repleto de artículos de lujo". Entre ellos, The Post menciona un bolso de Dior y varios cojines de Hermés. Además, el diario tuvo oportunidad de comprobar que en el interior del vehículo había objetos con inscripciones en árabe y también multas de aparcamiento esparcidas por todo el habitáculo.

Soleimani Afshar entró en Estados Unidos en 2015 con un visado de turista, cuatro años más tarde se le concedió asilo y en 2021 obtuvo la green card (tarjeta de residencia permanente) gracias a la Administración Biden. En el caso de su hija, Sarinasadat Hosseiny –de 25 años–, entró en el país con un permiso de estudiante y consiguió la residencia permanente en 2023. La joven, que vivía en Hollywood, habría sido detenida cuando conducía.

Today’s cover: Niece, grandniece of slain notorious Iranian Gen. Soleimani arrested by ICE while enjoying lavish lifestyles in LA https://t.co/hk0WMX6W1A Subscribe for home delivery: https://t.co/w8WsXREWsB pic.twitter.com/XPEsOeeiII — California Post (@californiapost) April 5, 2026

Como su madre, Sarinasadat Hosseiny vivía ajena a las reglas a las que las mujeres iraníes son obligadas a someterse en su país, donde el velo es obligatorio desde los 9 años y por supuesto no podría conducir, tatuarse o mostrarse en bikini. Ella lo ha hecho y ha dejado constancia en sus redes sociales, donde también la hemos podido ver disfrutar de locales de ocio en Miami y fiestas en Las Vegas.