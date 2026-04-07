Donald Trump tensa la cuerda con Irán: "Toda una civilización morirá esta noche"

A falta de unas horas para que expire el plazo que el presidente de Estados Unidos dio a Irán para reabrir completamente el Estrecho de Ormuz, si no quiere que ataque infraestructuras civiles, Donald Trump ha publicado un mensaje en su perfil de Truth Social que tensa aún más la cuerda con lo que queda del régimen de los ayatolás.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", ha señalado el mandatario norteamericano. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha lamentado Trump.

En su opinión, en los últimos tiempos se ha producido "un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas". Y esto podría dar lugar a que sucediera "algo revolucionariamente maravilloso".

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", ha aseverado, destacando los "47 años de extorsión, corrupción y muerte" a los que se han visto sometidos los iraníes. "Finalmente terminarán ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", ha sentenciado.

Los iraníes como escudos humanos

El mensaje del presidente estadounidense llega poco después de que el régimen de los ayatolás instara a su pueblo a participar en la "Cadena Humana de la Juventud Iraní por un Futuro Brillante", coincidiendo con la cuenta atrás del ultimátum a Teherán de Trump, que finaliza a las 20:00 hora de Washington (02:00 del miércoles en España).

El viceministro de Juventud y Deportes de Irán, Alireza Rahimi, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos –particularmente a "jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, universitarios y sus profesores"– a "proteger" sus plantas de energía rodeándolas y uniendo sus manos, como en el pasado hicieron con las centrales nucleares.

Bombardeos sobre Jarg

Estados Unidos e Israel han atacado la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán. Por ella pasan el 90% de las exportaciones de crudo del país. Según Fox News, los bombardeos estadounidenses habrían alcanzado docenas de objetivos militares.

🚨BREAKING: US bombs dozens of Iranian military targets on Kharg Island overnight, including bunkers, radar station, ammunition storage, senior US official tells @JenGriffinFNC https://t.co/g6gXkdR8sQ pic.twitter.com/57HsGlPOgx — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

La respuesta de Irán

Irán ha respondido atacando con misiles y drones el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo, propiedad de tres empresas estadounidenses (Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical).

BREAKING: Iran attacks Saudi petrochemical complex in Jubail, Fars news agency reports 🔴 LIVE updates: https://t.co/fGwBoY1oK7 pic.twitter.com/KNiMurcYwa — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 7, 2026

Según el régimen de los ayatolás, las instalaciones habrían sufrido "graves daños" a causa de los ataques, que no han sido confirmados por Arabia Saudí.