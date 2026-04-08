Trump abordará con Rutte en la Casa Blanca una posible salida de Estados Unidos de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratará este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica, según ha confirmado la Casa Blanca antes del encuentro previsto en Washington.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ha señalado en su comparecencia ante los medios que la salida de Estados Unidos de la OTAN es un asunto que el mandatario ha puesto sobre la mesa y que formará parte de la conversación con Rutte en el Despacho Oval. La reunión llega en un contexto de creciente tensión entre Washington y sus aliados.

La Casa Blanca lo confirma

Leavitt ha explicado que el presidente abordará directamente esta cuestión con el secretario general de la OTAN. "La retirada de Estados Unidos de la OTAN es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas", ha afirmado la portavoz.

Además, ha dejado abierta la posibilidad de que Trump se pronuncie públicamente tras el encuentro. "Tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde", ha añadido ante los periodistas.

La visita de Rutte a Washington estaba prevista con anterioridad, pero ha cobrado especial relevancia por el contexto actual y las declaraciones recientes del presidente estadounidense sobre la Alianza.

Tensiones por el estrecho de Ormuz

El encuentro se produce en un momento marcado por las diferencias entre Estados Unidos y otros miembros de la OTAN respecto a una operación para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump ha criticado de forma reiterada la falta de implicación de los aliados en esta iniciativa.

Estas discrepancias han intensificado el clima de tensión en el seno de la organización. El presidente estadounidense ha cuestionado públicamente el compromiso de otros países miembros con las acciones impulsadas por Washington en materia de seguridad internacional.

Críticas de Trump a la Alianza Atlántica

En las últimas semanas, Trump ha elevado el tono contra la OTAN con declaraciones públicas en las que ha puesto en duda la eficacia y el compromiso de la organización. Ha llegado a calificar a los aliados de "cobardes" y a describir la OTAN como un "tigre de papel".

Además, ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que Estados Unidos abandone la Alianza, una opción que ahora se plantea de forma explícita en la agenda de la reunión con Rutte.

La portavoz de la Casa Blanca ha reiterado la posición del presidente citando palabras textuales del propio Trump: "Fueron puestos a prueba y fracasaron", en referencia a la actuación de la OTAN en las últimas semanas.

La financiación y el papel de Estados Unidos

Leavitt también ha subrayado el argumento económico esgrimido por la Administración estadounidense. Según ha indicado, el presidente considera que existe un desequilibrio en el esfuerzo financiero dentro de la Alianza.

"Resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", ha afirmado la portavoz.