Trump amenaza con una ofensiva "más grande y más fuerte" si Irán rompe el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al régimen de Irán de que mantiene desplegadas sus fuerzas militares en la zona y si rompe el alto el fuego de dos semanas acordado en la madrugada del miércoles por los dos países –con la mediación de Pakistán– lanzará una ofensiva "más grande, mejor y más fuerte que nunca".

"Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, con municiones, armamento y cualquier otra cosa que sea apropiada y necesaria para el procesamiento letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado", comienza el mensaje que el mandatario norteamericano ha publicado a través de la red Truth Social.

Trump insiste así en que en ningún momento ha aceptado el plan de 10 puntos que el régimen de los ayatolás pretende imponer. El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ha explicado este miércoles que el pacto prácticamente se limitaba a la reapertura del Estrecho de Ormuz por parte del régimen de los ayatolás y el cese de los ataques del lado del Ejército norteamericano.

El presidente ha insistido en que hay dos puntos innegociables, de cara a las conversaciones que se mantendrán a partir de este viernes en Islamabad. "Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, no habrá armas nucleares y el Estrecho de Ormuz estará abierto y seguro", ha aseverado. "Nuestro gran Ejército se está cargando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista", ha advertido. "¡América ha vuelto!".

La tregua peligra

Uno de los principales motivos por los que la tregua podría saltar por los aires es el asunto del plan de diez puntos de Irán que Estados Unidos asegura nunca fue aceptado por sus negociadores.

En un mensaje previo publicado en la misma red social, Trump ha arremetido duramente el periódico New York Times y la cadena de televisión CNN por informar de un plan que califica como "totalmente falso" sobre las negociaciones con Irán, con el objetivo de "desacreditar a las personas involucradas en el proceso de paz". "Los diez puntos fueron un engaño inventado", exclama.

.@VP: "The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case." pic.twitter.com/edXLMv6PQ3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

El otro gran escollo son los ataques en Líbano de Israel, que aceptó el alto el fuego alcanzado entre EEUU e Irán pero excluyó a este país –donde bombardea objetivos de la organización terrorista Hezbolá– de la tregua. Vance incluso se ha mostrado sorprendido de que los iraníes pensasen que el alto el fuego incluía a Líbano. "Nunca hicimos esa promesa", ha asegurado el vicepresidente estadounidense.