Donald Trump toma partido en la guerra civil de la derecha de EEUU contra Tucker Carlson y Candace Owens

El candidato republicano a la Casa Blanca ha decidido trazar una línea roja frente a los discursos de odio. En una serie de contundentes declaraciones, Donald Trump ha arremetido duramente contra varios presentadores y creadores de contenido pertenecientes a la llamada derecha woke en su red social Truth Social. Los señalados son los podcasters Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones y Megyn Kelly.

Esta ofensiva del líder conservador supone un distanciamiento claro respecto a una facción de la derecha alternativa que ha ido radicalizando su mensaje. Tal y como ha informado el diario The New York Times, el expresidente busca desvincular su figura de aquellos perfiles que lo han atacado por la guerra de Irán. Coincide que esas mismas figuras también han coqueteado abiertamente con el negacionismo histórico y en algunos casos dado voz a teorías de la conspiración que atacan al Estado de Israel y a la comunidad judía internacional.

El caso más llamativo es el del antiguo presentador estrella de la cadena Fox News, que mantiene una excelente relación con el vicepresidente, JD Vance, quien tiene en nómina a su hijo. La relación entre Trump y Carlson se ha roto por completo después de que el periodista diera un giro y se haya pasado el último año obsesionado con Israel dando espacio en su programa a invitados con un historial documentado de animadversión hacia los judíos. El político neoyorquino indica que "nunca ha sido el mismo" desde que fue despedido de Fox News, llegando a afirmar: "Quizá debería ir a un buen psiquiatra".

En la misma línea de firmeza, el presidente no ha dudado en censurar las reiteradas provocaciones de Candace Owens. La comentarista política fue despedida de la plataforma liberal conservadora Dailywire por sus continuos exabruptos antisemitas y, desde entonces, ha radicalizado aún más su discurso en internet, abrazando todo tipo de teorías conspiranoicas. Entre otras barbaridades, Owens ha culpado a Erika Kirk del asesinato de su marido Charlie y ha sido demandada por el matrimonio Macron por insistir una y otra vez que Brigitte es una mujer. Además de desear que Owens sea derrotada en los tribunales, Trump ha asegurado que la esposa de Macron es una mujer "mucho más guapa" que la podcaster.

La purga pública no se ha limitado únicamente a Carlson y Owens. Según detalla el portal The Hill, la furia del exmandatario también ha alcanzado a Alex Jones, un personaje repugnante que fue condenado en los tribunales por afirmar que en realidad nadie murió en la masacre de Sandy Hook de 2012, que las supuestas víctimas eran niños actores y que se podía ver en la cara de sus falsos padres en los funerales que en realidad estaban fingiendo.

La cuarta jinete del apocalipsis ha sido Megyn Kelly, también expresentadora en Fox News que durante los últimos meses ha acercado su discurso al de Owens y Carlson. Este ha sido el mensaje de Trump en Truth Social:

Sé perfectamente por qué Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones llevan años atacándome, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán —el principal Estado patrocinador del terrorismo— tenga un arma nuclear. La razón es que tienen una cosa en común: bajo coeficiente intelectual. Son personas estúpidas, ellos lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe también. ¡Mira su pasado, mira su historial! No tienen lo que hay que tener, y nunca lo han tenido. A todos les han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan ya a la TV, porque a nadie le importan. Son desquiciados, agitadores y dirán cualquier cosa con tal de conseguir algo de publicidad 'gratis' y barata. Ahora creen que consiguen algunos 'clics' gracias a sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus opiniones van en contra de MAGA. De lo contrario, yo no habría ganado las elecciones presidenciales por un aplastante resultado. MAGA está de acuerdo conmigo, y acaban de darle a CNN un 100% de aprobación a 'TRUMP', no a payasos que agitan las manos como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad. Era un hombre destrozado cuando lo echaron de Fox, y nunca ha vuelto a ser el mismo. ¡Quizá debería ir a ver a un buen psiquiatra! O Megyn Kelly, que me hizo de forma desagradable la ya famosa pregunta de 'Only Rosie O’Donnell'. O la 'loca' Candace Owens, que acusa a la muy respetada Primera Dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y ojalá gane mucho dinero en el juicio que está en curso. La verdad, para mí la Primera Dama de Francia es una mujer mucho más guapa que Candace… de hecho, ni siquiera es comparable. O el roto Alex Jones, que dice algunas de las cosas más estúpidas y perdió toda su fortuna, como merecía, por su horrible ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, afirmando absurdamente que fue un montaje. Estos supuestos 'comentaristas' son perdedores, y siempre lo serán. Ahora Fake News CNN, el fallido New York Times y todas las demás organizaciones 'informativas' de la izquierda radical los están 'elogiando' y les están dando prensa positiva por primera vez en su vida. No son 'MAGA', son perdedores que solo intentan aferrarse a MAGA. Como presidente, podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando llaman, no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con los asuntos del mundo y del país. Y después de unas cuantas veces, se ponen 'nastys', igual que Marjorie 'Traitor' Brown, pero ya no me importa esa basura. Solo me importa hacer lo correcto por nuestro país. MAGA se trata de GANAR y de FUERZA, y de no permitir que Irán tenga armas nucleares. MAGA se trata de HACER QUE AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE, y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo. PERO YO SÍ, porque ¡ESTADOS UNIDOS ES AHORA EL PAÍS MÁS 'ATRACTIVO' DEL MUNDO! Presidente DONALD J. TRUMP

Sin duda, la causa de las diatribas de Donald Trump contra ellos ha sido su postura contraria a la guerra de Irán, que considera una deslealtad personal, pero su excomunión del movimiento MAGA ayudará a purificarlo de algunos de los perfiles más contrarios al Estado de Israel y que en muchas ocasiones han buceado en el más descarado antisemitismo.