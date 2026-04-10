Melania Trump niega su relación con Epstein: "Las historias son completamente falsas"

Melania Trump ha salido públicamente al paso de las informaciones que la relacionan con el financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras permanecía en prisión a la espera de juicio por dirigir una red de explotación sexual. La primera dama ha intervenido en la Casa Blanca con una declaración leída y sin turno de preguntas, en la que ha desmentido cualquier cercanía con Epstein y ha cargado contra quienes, a su juicio, difunden falsedades.

"Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo. Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto", ha afirmado. Melania Trump ha sostenido que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales del financiero ni ha sido víctima de abusos. "Las historias son completamente falsas", ha señalado, antes de remarcar: "Mis abogados y yo hemos combatido con éxito estas mentiras infundadas y sin base".

First Lady Melania Trump’s Statement pic.twitter.com/fSEz24NEyg — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

Coincidencias en círculos sociales

La primera dama ha explicado que su coincidencia con Epstein se limitó a encuentros en actos propios de los círculos sociales de Nueva York y Palm Beach. "Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que frecuentar los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach", ha indicado. En la misma línea, ha negado cualquier relación con Ghislaine Maxwell: "Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell".

Durante su intervención también ha hecho alusión a un supuesto intercambio de correos electrónicos con el financiero. "Mi respuesta educada a su correo electrónico no significa más que una nimiedad", ha declarado, sin especificar a qué mensajes se refería ni aportar documentación adicional.

Reaparición del caso en la agenda pública

La comparecencia ha supuesto un movimiento inesperado que ha devuelto el foco informativo sobre el caso Epstein, un asunto que había quedado relegado por otros temas de actualidad en Estados Unidos. Hasta ahora, la supuesta relación de Melania Trump con el financiero había recibido una atención limitada en los principales medios del país.

La primera dama ha aprovechado la ocasión para reclamar al Congreso de Estados Unidos que escuche a las víctimas del entramado de Epstein. "Hago un llamamiento al Congreso para que proporcione a las mujeres que han sido víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las supervivientes, y para que estas víctimas tengan la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso con el poder del testimonio jurado", ha manifestado. A continuación, ha añadido: "Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debería quedar registrado de forma permanente en el acta del Congreso".