Trump ordena cerrar el estrecho de Ormuz tras fracasar las negociaciones con Irán

Estados Unidos ha anunciado el inicio de un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, en respuesta al fracaso de las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear y la reapertura del paso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado a la Armada comenzar un "cierre perimetral" del estrecho de Ormuz, actualmente bajo control iraní, y ha advertido de que interceptará en aguas internacionales a cualquier buque que haya pagado a Teherán para cruzar la zona. El anuncio se ha producido tras la reunión mantenida este sábado entre delegaciones de ambos países en Islamabad, Pakistán, que concluyó sin acuerdo en materia nuclear.

El bloqueo marítimo y las advertencias

Trump ha señalado en un mensaje publicado en Truth Social que la medida tendrá efecto inmediato y que el objetivo es bloquear todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho. Aunque ha indicado que "otros países" participarán en la operación, no ha precisado cuáles ni el calendario exacto de ejecución, más allá de afirmar que comenzará "pronto".

El mandatario ha acusado a Irán de ejercer una "extorsión mundial" mediante el control del paso marítimo y ha reiterado que Estados Unidos no aceptará pagos para permitir la navegación. Ha advertido de que la Armada estadounidense interceptará cualquier embarcación en aguas internacionales que haya abonado peajes a Irán.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", ha afirmado Trump, que ha insistido en que estas medidas buscan garantizar "la libre circulación por una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo".

El presidente estadounidense ha confirmado también que su país iniciará operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, tras denunciar la colocación de minas por parte de Irán. Según ha explicado, la Armada procederá a destruir estos artefactos como parte del operativo de control marítimo. En paralelo, ha advertido de posibles respuestas militares en caso de ataques: cualquier acción contra fuerzas estadounidenses o buques civiles será respondida "de forma contundente".