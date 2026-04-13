El feroz ataque de Trump al Papa: "Debería dejar de complacer a la izquierda radical"

León XIV no es del agrado del presidente estadounidense, Donald Trump. "Es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior", ha señalado el mandatario norteamericano. "Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es todo MAGA (Make América Great Again). ¡Él lo entiende, y Leo no!", ha asegurado en Truth Social.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y sicarios, a nuestro país", ha argumentado Trump.

"Y no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido, por una aplastante mayoría, logrando mínimos históricos de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia", ha destacado el presidente estadounidense.

En la vigilia de este domingo, León XIV —papa número 267 de la Iglesia católica desde el 8 de mayo de 2025— pidió el fin de la guerra de Irán y condenó el uso del nombre de Dios para justificar el conflicto. "Basta con la idolatría del dinero. Basta ya de alardes de fuerza. Basta de guerra", afirmó.

Papa, gracias a él

Por otra parte, el mandatario ha considerado que "Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano", se ha atrevido a señalar. "Desafortunadamente, la debilidad de Leo contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos".

"Leo debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", ha aseverado Trump. "¡Le está haciendo daño a la Iglesia católica!", ha sentenciado el presidente de Estados Unidos en su comentario sobre León XIV.