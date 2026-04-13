El congresista Eric Swalwell ha anunciado su retirada de la carrera para suceder a Gavin Newsom como gobernador. Según informa la cadena NBC News, el político ha suspendido su campaña tras salir a la luz múltiples acusaciones de agresión sexual que han dinamitado sus aspiraciones de forma fulminante.

Cuatro mujeres han acusado al congresista Eric Swalwell de violación y conducta sexual inapropiada a pocos meses de las elecciones primarias a la Gobernación de California, que contaban con el representante como el candidato de su partido con mayor apoyo según las encuestas. La Fiscalía de Manhattan ha abierto una investigación formal contra el congresista a partir del testimonio de una antigua trabajadora del equipo de Swalwell. Según los datos revelados en un primer momento por el periódico San Francisco Chronicle, la exempleada denunció formalmente que el legislador la agredió sexualmente en al menos dos ocasiones. Los relatos de la presunta víctima apuntan a que los ataques se produjeron cuando ella se encontraba en un estado de embriaguez severa que le impedía dar su consentimiento. Uno de estos episodios habría tenido lugar en un hotel de Nueva York, lo que ha llevado a las autoridades neoyorquinas a asumir las pesquisas del caso.

A esta primera y grave denuncia se suman los reportajes de investigación divulgados por la cadena CNN, que además de corroborar los hechos narrados por la exempleada, ha destapado testimonios adicionales. En concreto, el medio de comunicación reporta que otras tres mujeres han acusado al representante por California de conducta sexual inapropiada en el ámbito laboral y personal. Las afectadas aseguran haber sido receptoras de mensajes de texto con contenido marcadamente explícito, además de fotografías del político desnudo, acciones que se llevaron a cabo sin ningún tipo de consentimiento.

Otro feminista al estilo Errejón

El repentino final de Swalwell recuerda inevitablemente a otros escándalos recientes de la izquierda, como el de Íñigo Errejón, cuya carrera política acabó mucho antes de que ningún caso llegara a los tribunales. En un primer momento, el congresista intentó defenderse en redes sociales asegurando que estas acusaciones eran "falsas". "Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y como congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, cuando sea necesario, emprenderé acciones legales. Mi prioridad en los próximos días es estar con mi esposa e hijos y defender nuestras décadas de servicio frente a estas mentiras", afirmó. Pero su campaña fue retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata y destacados miembros de la formación política, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, le retiraron su apoyo.

Lo más llamativo del caso no es la gravedad de las denuncias, sino el hecho de que su comportamiento era un secreto a voces en los círculos demócratas y mediáticos desde hace años. Sin embargo, el silencio oficial sólo se ha roto cuando Swalwell decidió presentarse como candidato a gobernador de California en las primarias abiertas, saliendo de su zona de confort como congresista en un distrito seguro para el partido. Hasta ese momento, ni estas conductas ni su relación con una espía china siendo miembro del Comité de Inteligencia del Congreso habían puesto en riesgo su carrera.

¿Por qué ahora?

Las primarias en California son abiertas. Todos los aspirantes concurren en una misma votación sin importar su partido, y los dos más votados pasan a la elección final. Debido a la abrumadora mayoría izquierdista en el estado, en noviembre las elecciones suelen dirimirse entre un candidato de izquierdas y otro aún más de izquierdas. Pero en esta ocasión existía una pequeña posibilidad de que, debido al enorme número de candidatos izquierdistas, los dos más votados fueran republicanos. Reducir el número de candidatos demócratas y ahuyentar así ese fantasma era una prioridad para el partido.

Por eso, tal y como detalla el diario New York Post, la renuncia de Swalwell ha provocado una mezcla de rabia y alivio en las filas de su formación. El aparato del partido ha instrumentalizado estas revelaciones de forma cínica, activando la maquinaria de la indignación moral justo en el momento en que la fragmentación del voto amenazaba el control demócrata de este feudo electoral. La prensa afín, que hasta ahora miraba hacia otro lado, ha participado activamente en esta operación de derribo controlado.

A la tormenta política provocada por estas presuntas agresiones se suma una nueva investigación federal. De acuerdo con Politico, el Departamento de Seguridad Nacional está indagando la contratación de una niñera por parte de Swalwell, que está casado y tiene tres hijos. La empleada, brasileña, era una inmigrante ilegal. A esta investigación se suma otra por presunto fraude hipotecario, lo que demuestra el interés de la administración Trump en buscarle las cosquillas al congresista, una de las figuras destacadas del segundo proceso de impeachment contra el ahora presidente.

La caída de este peso pesado evidencia cómo la maquinaria electoral demócrata utiliza los escándalos personales como arma arrojadiza interna. Lejos de una purga impulsada por la integridad ética, el hundimiento de Swalwell obedece a un cálculo estratégico para asegurar el poder en California.