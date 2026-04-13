Macron lanza una coalición naval en Oriente Medio para frenar a Irán al margen de Washington

El presidente de la República Francesa ha anunciado este lunes su intención de organizar una cumbre diplomática junto al Gobierno británico en los próximos días. El objetivo principal de este encuentro internacional será configurar una coalición dispuesta a participar en una misión de carácter estrictamente defensivo que permita restablecer la libre circulación de buques mercantes por la región de Oriente Medio, gravemente afectada por la inestabilidad reciente.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario galo ha puesto especial énfasis en que el despliegue militar planeado tendrá un propósito disuasorio y pacificador. De este modo, la iniciativa europea dejará al margen a Estados Unidos, Israel y el régimen de Irán, buscando una postura neutral frente a los principales beligerantes. Según las autoridades francesas, la operación comenzará a ejecutarse desde el mismo momento en que la situación sobre el terreno lo permita.

El jefe de Estado ha subrayado la necesidad imperiosa de no descartar ninguna vía diplomática para lograr una solución sólida y duradera al enquistado conflicto en la zona. El propósito último es dotar a Oriente Medio de un marco robusto que garantice que todas las naciones implicadas puedan convivir en un entorno de paz y seguridad, alejando el fantasma de una escalada bélica a gran escala.

Para alcanzar este escenario de estabilidad, el Elíseo considera indispensable abordar todas las cuestiones de fondo que han originado la crisis actual y ofrecerles una respuesta prolongada en el tiempo. Entre estos asuntos críticos, destacan el polémico programa nuclear y balístico de Teherán, así como sus continuas acciones desestabilizadoras a través de grupos afines. Sin embargo, la prioridad inmediata sigue siendo la reanudación rápida y sin obstáculos de una navegación libre en las principales rutas marítimas internacionales.

Otra de las prioridades estratégicas mencionadas por la diplomacia francesa es la situación en la que se encuentra Líbano. El presidente ha recalcado que su país está plenamente dispuesto a asumir su responsabilidad histórica en la región, manteniendo la constancia demostrada desde el inicio de las hostilidades. La meta es conseguir que el país de los cedros recupere el camino de la paz, asegurando el respeto absoluto a su soberanía y a su integridad territorial.

Los movimientos diplomáticos europeos no son nuevos. Ya a finales de marzo, París y Londres lideraron una cumbre telemática con altos mandos militares de treinta y cinco países. Aquel encuentro sentó las bases operativas para preparar una eventual coalición internacional destinada a proteger el tráfico de hidrocarburos, aunque siempre condicionada a un cese previo de los enfrentamientos armados directos.

Este renovado impulso europeo, que aún carece de fecha oficial y de una lista definitiva de participantes, se produce en un contexto de máxima tensión internacional. Apenas veinticuatro horas antes, la Administración estadounidense había anunciado su intención de tomar el control de las aguas de forma inminente. Esta drástica decisión llegó tras el fracaso de las recientes negociaciones mantenidas con la delegación iraní en Pakistán, las cuales concluyeron el fin de semana sin lograr un acuerdo para la reapertura pacífica del paso.

La intervención planeada por Washington implicaría, en la práctica, un bloqueo total al tráfico de entrada y salida en los puertos controlados por el régimen de los ayatolás a partir de la tarde de este mismo lunes. Cabe recordar que Teherán ha mantenido prácticamente cerrada esta arteria vital desde el estallido del conflicto. Por este cuello de botella circula habitualmente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que consume el mundo, y en los últimos meses solo se ha permitido el tránsito esporádico de embarcaciones sin vínculos comerciales con el bloque occidental.