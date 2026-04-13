Trump amenaza con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que desafíe el bloqueo en Ormuz

La crisis en Oriente Próximo sigue intensificándose tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado un paso más en la escalada verbal y militar al lanzar una amenaza directa contra cualquier embarcación iraní que desafíe el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Trump advirtió este lunes de que cualquier buque iraní que se acerque al dispositivo naval estadounidense será "eliminado de inmediato". En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que se utilizará el mismo sistema de neutralización empleado contra el narcotráfico marítimo, que calificó de "rápido y brutal". Con este aviso, Washington deja claro que no contempla margen de maniobra ni advertencias previas, en un intento de disuadir cualquier movimiento por parte de Teherán.

La advertencia llega apenas horas después de la entrada en vigor del bloqueo, con el que Estados Unidos pretende impedir el tránsito de barcos con origen o destino en Irán, así como interceptar aquellos que operen en la zona bajo influencia del régimen de Teherán. Además, el dispositivo naval contempla controles en aguas internacionales y el seguimiento de rutas comerciales, lo que amplía el alcance de la medida y aumenta la presión sobre la economía iraní.

Respuesta de Irán y tensión creciente

Desde Irán, las autoridades han reaccionado con dureza, calificando el bloqueo de ilegal y equiparándolo a un acto de piratería internacional. Fuentes militares han advertido de que la medida podría tener consecuencias en toda la región, poniendo en riesgo la seguridad de los puertos del golfo Pérsico y del golfo de Omán. También han insistido en que cualquier intento de interferir en su soberanía marítima será respondido con contundencia.

Por su parte, Israel ha respaldado la decisión de Washington. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha destacado la coordinación entre ambos países y ha advertido de que el alto el fuego en la zona podría romperse "en cualquier momento". Este apoyo refuerza el bloque occidental frente a Irán, en un contexto en el que las tensiones militares y diplomáticas no dejan de aumentar.

Un punto estratégico bajo máxima presión

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial, especialmente para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo en los mercados internacionales. Por esta zona transita una parte esencial del suministro energético global, lo que convierte cada movimiento militar en un factor de riesgo para la estabilidad económica.

La combinación del bloqueo naval y las amenazas explícitas de intervención militar sitúan a la región en un escenario de máxima tensión, con el riesgo de que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto de mayor escala.