Trump borra su imagen como Jesucristo calificada de "repugnante" y afirma que era él como médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado de su cuenta en la red Truth Social una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo después de recibir críticas de varias asociaciones y figuras del ámbito católico.

La publicación, difundida el domingo, mostraba a Trump encarnando la figura de Jesucristo en una escena en la que aparentemente sanaba a una persona enferma en una cama. La imagen, que parecía haber sido creada mediante inteligencia artificial, permaneció visible en la cuenta oficial del mandatario durante más de doce horas.

Algunas reacciones

La difusión de la imagen generó gran reacción entre sectores que suelen respaldar al presidente. El malestar se extendió especialmente en entornos conservadores vinculados al ámbito religioso. Entre las voces críticas destacó Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire. Brown calificó la publicación como "repugnante e inaceptable" y consideró que supone "una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense".

En su valoración, también hizo referencia al contexto religioso en Estados Unidos, señalando que el país atraviesa "un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada".

I assume someone has already told him, but it behooves the President both spiritually and politically to delete the picture, no matter the intent. — Michael Knowles (@michaeljknowles) April 13, 2026

Por su parte, el comentarista Michael Knowles, también vinculado a entornos conservadores y católicos, expresó que la decisión de retirar la imagen era conveniente. "Al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente borrar la foto, sin importar la intención", afirmó.

La imagen fue eliminada sin ninguna explicación oficial por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

Un intento de desviar el foco

Q: Did you post that picture of yourself as Jesus Christ? Trump: I did post it, I thought it was me as a doctor. It's supposed to be me as a doctor, making people better. And I do make people better pic.twitter.com/a70K8wDzRz — Headquarters (@HQNewsNow) April 13, 2026

Aunque todavía no hay declaraciones oficiales sobre el borrado de la foto, la cadena de televisión estadounidense FOX ha publicado unas imágenes en las que Trump recibe un pedido de McDonald’s. Cuando le preguntan: "¿Publicaste esa imagen tuya como Jesucristo?", responde: "Sí, la publiqué. Pensé que era yo como médico. Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore".