Trump sitúa a Cuba como siguiente objetivo tras Irán: "Quizás pasemos por allí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situar a Cuba en el punto de mira de su política exterior al reiterar, desde la Casa Blanca, la posibilidad de emprender acciones militares contra la isla, a la que calificó como una "nación fallida".

Durante su intervención, el mandatario deslizó esta advertencia en el marco de sus referencias al conflicto que, según sus propias palabras, enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán. "Quizás pasemos por Cuba después de que terminemos con esto", afirmó, sugiriendo que La Habana podría convertirse en un objetivo posterior.

Advertencia sobre Cuba

La mención a Cuba no fue anecdótica. Trump recuperó una de sus líneas más duras al referirse al régimen de la isla en términos especialmente críticos, insistiendo en su caracterización como un Estado fallido y dejando abierta la puerta a una posible actuación militar.

La frase pronunciada por el presidente introduce además un elemento de secuencia temporal, al vincular cualquier movimiento hacia Cuba con la evolución del conflicto actual en Oriente Próximo, lo que sitúa a La Habana dentro del marco más amplio de la estrategia internacional de Washington.

Trump centró buena parte de su discurso en la situación con Teherán. Aseguró que el régimen iraní estaría interesado en alcanzar un acuerdo, si bien dejó claro que Estados Unidos no aceptará bajo ningún concepto un pacto que permita a Irán desarrollar armas nucleares. "Irán quiere llegar a un acuerdo", señaló, para subrayar a continuación su negativa a cualquier concesión en ese terreno.