El hijo de Joe Biden reta a los hijos de Donald Trump a pelear en una jaula

Las enemistades políticas casi nunca se acaban y en Estados Unidos menos. El hijo del expresidente Joe Biden ha salido a la palestra y ha tenido la ocurrencia de declarar en un vídeo que está dispuesto a pelearse con los hijos de Trump en una jaula. Sí, como acaban de leer. El hijo de un expresidente de los Estados Unidos desafiando a los hijos del actual.

El canal Channel 5, que está dirigido por el influencer de izquierda Andrew Callaghan, publicó en Instagram un vídeo en el que se ve a Hunter Biden hablando de asistir a varios actos de campaña. Además, añade una supuesta propuesta de pelea que él aceptaría sin problema.

Este es el vídeo:

👀 Hunter Biden wants a cage match with Donald Trump's sons Eric and Don Jr. Credit: Instagram / channel5 pic.twitter.com/EVQB8Va54J — TMZ (@TMZ) April 9, 2026

"Creo que Callaghan está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría; estoy 100% dentro, siempre y cuando él logre concretarlo", afirmó Hunter Biden.

👀 Hunter Biden wants a cage match with Donald Trump's sons Eric and Don Jr. Credit: Instagram / channel5 pic.twitter.com/EVQB8Va54J — TMZ (@TMZ) April 9, 2026

A todo esto, la Casa Blanca lleva tiempo intentando preparar una pelea el 14 de junio, pero no en ese sentido sino con luchadores de la UFC de por medio. Así pretenden celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos.

De momento ninguno de los hijos de Trump ha recogido el guante de este desafío y la sociedad estadounidense, propensa a disfrutar de este tipo de shows, espera con expectación una respuesta ante tal curioso ofrecimiento.