Trump cuestiona a Meloni y al Papa: "Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y contra el papa León XIV, por sus declaraciones sobre la guerra en Irán y la política exterior occidental, en una entrevista telefónica concedida al diario italiano Corriere della Sera.

Trump ha reprochado a Meloni sus críticas a las posiciones del presidente sobre el pontífice y a la negativa italiana para implicarse en determinados escenarios de conflicto, al tiempo que ha cuestionado también el papel del Papa en sus mensajes sobre la situación internacional. El mandatario estadounidense ha asegurado que se equivocó al considerar que la líder italiana "tenía coraje" y ha afirmado que "ya no es la misma persona" con la que mantenía una relación política cercana.

"La inaceptable es ella porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear, que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", ha señalado Trump, en referencia a las palabras de Meloni, que calificó previamente como "inaceptables". Además, ha indicado que hace tiempo que ambos no mantienen contacto directo e insistido en que su percepción sobre la dirigente italiana ha cambiado de forma notable.

"Italia nunca volverá a ser el mismo país"

Trump ha ampliado sus críticas a la situación interna de Italia y Europa, asegurando que "Italia nunca volverá a ser el mismo país" y vinculando esa transformación a la inmigración. En su intervención con el diario italiano también ha afirmado que los precios de la energía en Europa son "los más altos del mundo" y ha reprochado la falta de implicación en algunas operaciones estratégicas, como el control del estrecho de Ormuz. El presidente ha señalado que llegó a solicitar a Italia colaboración en la región, aunque finalmente no se produjo ninguna participación.

En paralelo, Trump ha vuelto a cuestionar al papa León XIV, al que acusa de desconocer la situación real en Irán. "No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado", ha declarado el mandatario estadounidense.