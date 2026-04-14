Trump pide McDonald's en la Casa Blanca y da una propina de 100 dólares a la repartidora

Donald Trump realizó un pedido a la cadena de comida rápida McDonald's para la Casa Blanca y la propina entregada a la repartidora fue de 100 dólares –unos 85 euros–. Una acción que se engloba dentro de su campaña para eliminar los impuestos sobre las propinas.

La repartidora, Sharon Simmons, pertenece a una empresa de reparto a domicilio que opera en el país, DoorDash. Simmons llegó a la Casa Blanca con una camiseta en la que se podía leer el mensaje: "La abuela de DoorDash" y entregó dos bolsas de la cadena rápida de comida al presidente tras llamar a las puertas del Despacho Oval.

"Esto no parece planeado", dijo Trump en tono de broma. A continuación el estadounidense fue preguntado sobre si la Casa Blanca daba buenas propinas y él procedió a sacar el billete de 100 dólares para entregárselo a Sharon Simmons.

.@POTUS has @McDonalds delivered via @DoorDash to the Oval Office — highlighting the benefit of NO TAX ON TIPS on American workers. "I saved over $11,000 by not having to claim." pic.twitter.com/1PsA5OY1IE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

"Quiero agradecerle por la exención de impuestos sobre las propinas. Ha ayudado enormemente a mi familia y, sin duda, lo aprecio mucho", afirmó la repartidora, que cifró en más de 11.000 dólares –alrededor de 9.300 euros– las ganancias al no tener que declarar las propinas.

La promesa de Trump

En 2024, Trump lanzó una iniciativa para ganarse el apoyo de los trabajadores del sector servicios consistente en eliminar los impuestos sobre las propinas. En 2025, se tradujo en una deducción fiscal incluida en un amplio paquete aprobado por el Congreso.

Esta medida es aplicable a las declaraciones del ejercicio de 2025 y reduce parcialmente la carga tributaria sobre las propinas de ocupaciones que dependen en gran medida de estos ingresos. El presidente estadounidense hablará sobre esta orden en su visita a Las Vegas fijada para este jueves 16 de abril.