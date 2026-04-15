Trump dice que la guerra "está muy cerca de terminar" mientras su Ejército anuncia el bloqueo de los puertos iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que finalmente habrá acuerdo con el régimen de los ayatolás. Según ha explicado, Teherán lo está buscando "desesperadamente". Y el mandatario no descarta que pueda haber una nueva ronda de conversaciones pronto. "Veo la guerra muy cerca de terminar", ha respondido cuando la periodista María Bartiromo le ha preguntado por qué hablaba en pasado durante una entrevista en Fox News.

Trump ha aprovechado su intervención en el espacio, que se emite íntegramente este miércoles en el programa Morning María, para repetir como un mantra el principal motivo que llevó a su Administración a atacar al régimen iraní. "Si no lo hacíamos hoy, Irán tendría armas nucleares. Y no queremos eso", ha explicado a su entrevistadora como ha hecho a lo largo de las siete semanas que han pasado desde que se inició la guerra.

NEW: President Trump says the war with Iran is "close to over." Full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy — Fox News (@FoxNews) April 15, 2026

El principal escollo en las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní. El régimen no parece dispuesto a renunciar a él por completo. Según ha informado el diario norteamericano The New York Times, citando a funcionarios iraníes y estadounidenses como fuentes, llegaron a ofrecer abandonar su enriquecimiento de uranio durante cinco años, pero la delegación estadounidense ha marcado un periodo mínimo de 20 años.

El vicepresidente J.D. Vance afirmó el pasado lunes, en declaraciones a la misma cadena, que Irán había mostrado cierta flexibilidad, pero "no cedió lo suficiente". "La pelota está en el tejado de Irán", aseveró. Un día más tarde, Trump afirmaba que las conversaciones podrían ser retomadas en un par de días. A una enviada especial del New York Post en Islamabad, incluso le recomendó que permaneciera en la capital paquistaní porque "podría pasar en los próximos dos días".

Más lejos que Obama

Lo que la Administración Trump tendría claro es que no quiere repetir errores del pasado. El presidente estadounidense y sus asesores consideran que "existe el riesgo de que cualquier acuerdo que surja se parezca al acuerdo nuclear de 2015" del que el mandatario norteamericano se retiró tres años después. "Un acuerdo horrible y unilateral que nunca, jamás debería haberse firmado", aseveró el presidente estadounidense.

Obama entró por el aro de permitir a los iraníes aumentar gradualmente sus actividades de enriquecimiento hasta 2030 y, lo que es peor, que en esa fecha expiraran todas las restricciones. El acuerdo no implicaba una suspensión total de la actividad nuclear, que es lo que Trump se ha puesto como objetivo. Está por ver en cuánto se queda la cifra de 20 años que proponía tras la siguiente ronda de negociaciones.

Ormuz como medida de presión

Entretanto, el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue sin volver a la normalidad. Primero fue por culpa del bloqueo del régimen de los ayatolás, durante el alto el fuego salió a la luz la controversia de los peajes que estaría cobrando a los barcos por cruzar la ruta marítima y, en último término, Estados Unidos anunció su propio bloqueo, en su caso sólo a las embarcaciones que entren o salgan de Irán.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central de Estados Unidos ha anunciado este martes que "se ha implementado completamente un bloqueo de los puertos iraníes mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio". "Se estima que el 90% de la economía de Irán se basa en el comercio internacional por mar", ha añadido, "y las fuerzas estadounidenses lo han detenido por completo".