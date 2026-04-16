Así actúa la Marina de Estados Unidos para preservar el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz

"No intenten violar el bloqueo. Todo buque que transite hacia o desde un puerto iraní será abordado con fines de interdicción y confiscación. Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza". Este es el mensaje con el que la Marina estadounidense advierte a las embarcaciones que intentan pasar por el estrecho de Ormuz desde que el pasado lunes entrara en vigor la restricción al tráfico marítimo impuesta por Washington contra los buques que entran o salen del país del golfo Pérsico.

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Según el Comando Central de Estados Unidos, durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense —usado por la Administración Trump como medida de presión al régimen de los ayatolás tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones entre ambos países, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Islamabad— "ningún buque ha logrado pasar" y un total de nueve embarcaciones habrían sido obligadas a "dar la vuelta y regresar hacia un puerto iraní o una zona costera".

During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area. pic.twitter.com/h4msgvaPTl — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Un décimo barco habría sido devuelto en las horas siguientes. Se trata de un buque con bandera iraní que habría sido "redirigido exitosamente" por el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111). "Cero barcos han logrado atravesar" el estrecho, asegura el CENTCOM. "Miles de miembros del servicio de EEUU, incluidos 5.000 marineros y marines del Grupo de Ataque de Portaaviones Abraham Lincoln, están ejecutando la misión de bloquear barcos que entran y salen de los puertos iraníes", detalla.

El bloqueo económico

De esta manera las fuerzas estadounidenses "detuvieron el comercio" marítimo de Irán, ha señalado el Comando Central de Estados Unidos. Pero no es la única medida con consecuencias económicas para el régimen de los ayatolás.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha advertido este miércoles en una entrevista en la cadena Fox News que Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear la economía del país del golfo Pérsico "indefinidamente, si Irán escoge el camino incorrecto".

EE.UU. toma medidas para limitar la capacidad de Irán de generar ingresos, en un momento en que este país intenta tomar como rehén el estrecho de Ormuz. Las sanciones de hoy se dirigen contra elementos del imperio multimillonario de contrabando de petróleo de Mohammad Hossein… — USA en Español (@USAenEspanol) April 15, 2026

Entretanto, se dirigen sanciones "contra elementos del imperio multimillonario de contrabando de petróleo de Mohammad Hossein Shamkhani" y "contra una red independiente de 'petróleo por oro' que financia a Hezbolá y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", ha anunciado el Departamento de Estado estadounidense.

"Las complejas tramas relacionadas con el petróleo y el oro iraníes de origen ilícito, así como con la financiación del terrorismo, ponen de manifiesto hasta dónde están dispuestos a llegar Irán y sus socios para eludir las sanciones y financiar actividades malignas. Seguiremos sacando a la luz estas redes y desarticulándolas", añade el comunicado.