Leones dorados y 76 metros: El colosal arco del triunfo que Trump quiere construir en Washington

La Casa Blanca ha presentado de manera oficial el ambicioso plan arquitectónico impulsado por el Donald Trump para conmemorar el doscientos cincuenta aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El proyecto estrella de esta efeméride será la construcción de un imponente monumento de corte clásico en Washington DC.

Durante la habitual rueda de prensa celebrada en la sede del Ejecutivo, la portavoz gubernamental, Karoline Leavitt, fue la encargada de revelar los primeros detalles visuales del diseño. Según la recreación exhibida ante los medios de comunicación, la estructura alcanzará una altura exacta de 250 pies, el equivalente a 76,2 metros. Esta medida representa un pie por cada uno de los años transcurridos desde la emancipación del país. El diseño se completará con una figura de la victoria alada en su cúspide y estará flanqueado en su base por inmensos leones dorados.

"En honor de esta ocasión histórica, el presidente Trump y el Departamento del Interior presentarán los planes para el Arco del Triunfo de Estados Unidos, que será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia, justo aquí en Washington", declaró la representante de la Administración ante los periodistas congregados.

El emplazamiento elegido para erigir esta obra monumental es la conocida rotonda de Memorial Circle. Se trata de una ubicación de enorme simbolismo patriótico y gran visibilidad, situada en una de las principales vías de acceso a la urbe, exactamente a medio camino entre el icónico Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, el cual constituye el principal panteón militar donde reposan los héroes caídos en combate.

En su intervención, Leavitt quiso subrayar la vocación de permanencia de esta iniciativa. "Mucho después de que todos los presentes en esta sala ya no estemos, nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional", afirmó la portavoz, destacando el legado que se pretende dejar a las futuras generaciones de ciudadanos de todo el territorio.

Desde su reciente regreso al Despacho Oval, el mandatario republicano, que forjó su carrera profesional como un exitoso magnate del sector inmobiliario, ha mostrado un gran interés por renovar y ampliar el patrimonio institucional. Además de este gran emblema conmemorativo, ha impulsado otros proyectos de calado para dejar su impronta visual, entre los que destaca la construcción de un gran salón de baile en la propia residencia presidencial.

Como suele ser habitual con las grandes obras públicas, la propuesta ha suscitado el debate en el panorama político. Diversos sectores de la oposición han calificado la idea de ser un mero proyecto vanidoso, al tiempo que advierten sobre el impacto visual que una edificación de semejantes dimensiones podría tener en el cuidado paisaje urbano que caracteriza a los distritos centrales de la capital norteamericana.