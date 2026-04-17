Estados Unidos

Trump asegura que Irán ha aceptado no tener armas nucleares: "Vamos a llegar a un acuerdo"

El presidente estadounidense afirma que el régimen está dispuesto incluso a entregarles el material nuclear que hay bajo tierra por los bombardeos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ante los medios antes de viajar a Nevada. | EFE

"Irán quiere hacer un trato, y estamos negociando muy bien con ellos. No podemos permitir armas nucleares. Ese es un factor importante, y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses", ha afirmado el presidente de EEUU, Donald Trump, en conversación con los periodistas antes de emprender su viaje a Nevada para promover su política de "no impuestos a las propinas".

El mandatario norteamericano se ha mostrado optimista y confiado en que el pacto con el régimen iraní podría cerrarse pronto. Él incluso podría viajar a Pakistán para su firma, ha dejado caer. "El mercado de valores está bien, los precios del petróleo están bajando", ha señalado, "y vamos a llegar a un acuerdo con Irán". "Va a ser un acuerdo sin armas nucleares", ha asegurado.

Relacionado

Trump insiste en que el régimen tiene "un nuevo conjunto de líderes", que su Administración los encuentra "muy razonables" y ha habido grandes progresos en sus conversaciones. Tanto que ya tienen una "declaración muy poderosa de que no tendrán —más allá de 20 años— armas nucleares". "No hay un límite de 20 años", ha destacado. Ese era el periodo mínimo que EEUU estaba dispuesto a aceptar. Irán ofrecía hasta ahora un máximo de cinco.

Según la versión de Trump, el régimen de los ayatolás incluso habría aceptado entregar a Estados Unidos "el material nuclear que hay bajo tierra a causa de los ataques con los bombarderos". "Creo que el bloqueo ha sido más poderoso que las bombas", ha reflexionado el presidente en referencia a la restricción del tráfico marítimo que Washington impuso el pasado lunes a los buques que entran o salen de Irán.

En estos momentos, ha insistido, hay "una verdadera oportunidad de hacer un trato". "Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer", ha llegado a decir Trump, que estaba pletórico por el alto el fuego de 10 días alcanzado entre Líbano e Israel después de 34 años sin contactos diplomáticos, en los que participó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. En cualquier caso, el mandatario ha advertido que "si no hay acuerdo, la lucha se reanuda".

