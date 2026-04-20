Un hombre mata a ocho niños en Luisiana en un caso de violencia doméstica

Un hombre ha matado a ocho menores de entre 1 y 14 años en la ciudad de Shreveport, en el Estado de Luisiana (Estados Unidos), en un caso que la Policía investiga como violencia doméstica. El sospechoso, identificado como Shamar Elkins, fue abatido por los agentes tras una persecución.

La Policía de Shreveport ha informado en un comunicado de que los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el bloque 300 de la calle West 79th, donde los agentes localizaron a las víctimas. Siete de los ocho menores asesinados eran hijos del presunto autor, según ha confirmado el portavoz del cuerpo, Christopher Bordelon.

Secuencia de los hechos

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso disparó en primer lugar contra una mujer en la calle Harrison. Posteriormente, se desplazó unos 800 metros hasta la vivienda donde se produjo el ataque principal contra los menores.

Tras el tiroteo, el hombre abandonó el lugar y robó un vehículo a punta de pistola a un adulto en la intersección de la avenida Linwood con la calle West 79th. La Policía localizó el coche sustraído e inició una persecución, logrando detener el vehículo y abatiendo al sospechoso en el lugar. La Policía Estatal de Luisiana ha asumido la investigación.

Víctimas y heridos

Además de los ocho menores fallecidos, dos mujeres resultaron gravemente heridas y permanecen hospitalizadas. Una de ellas es la madre de siete de los niños, que sufrió lesiones muy graves, aunque las autoridades han señalado que esperan su recuperación.

La otra mujer herida, que según la Policía podría ser la pareja del sospechoso, también se encuentra en estado crítico. Según ha detallado Bordelon, uno de los menores fallecidos era hijo de esta mujer.

Durante el incidente, un adolescente logró escapar de la vivienda y resultó herido. El joven, de 13 años, presenta fracturas óseas, aunque su vida no corre peligro. La Policía ha indicado que no sería hijo del sospechoso.

Investigación en curso

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el motivo del ataque. "Seguimos tratando de determinar por qué ha ocurrido esto", ha señalado el portavoz policial, que ha insistido en que se trata de un caso de violencia doméstica.

La Policía de Shreveport ha confirmado que los investigadores siguen recopilando pruebas y testimonios para reconstruir con precisión lo sucedido dentro de la vivienda. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el contexto familiar ni sobre posibles antecedentes del sospechoso.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, ha comparecido ante los medios para referirse a lo ocurrido, calificándolo como una situación de especial gravedad para la ciudad. Por su parte, el jefe de la Policía, Wayne Smith, ha señalado que se trata de un suceso sin precedentes recientes en la localidad.