La asociación que acabó con el Ku Klux Klan pagó millones a neonazis para justificar su propia existencia

Un gran jurado federal en el estado de Alabama ha imputado al Southern Poverty Law Center (SPLC) por una supuesta trama de fraude y lavado de dinero. Según ha revelado el New York Post, la organización, conocida por arrogarse el papel de vigilante del odio, habría desviado en secreto más de tres millones de dólares a líderes de organizaciones violentas y supremacistas a los que públicamente aseguraba combatir.

El anuncio de la imputación ha corrido a cargo del Departamento de Justicia, que acusa a la ONG de once cargos: seis por fraude electrónico, cuatro por fraude bancario y uno por conspiración para cometer blanqueo de capitales. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, han detallado en rueda de prensa el alcance de esta presunta estafa sistemática perpetrada entre los años 2014 y 2023.

"El SPLC no estaba desmantelando a estos grupos. En su lugar, estaba fabricando el extremismo al que afirma oponerse pagando a informantes para avivar el odio racial", ha afirmado Blanche de manera tajante. De acuerdo con el escrito de acusación, la entidad se dedicó a engañar deliberadamente a sus donantes, convenciéndolos de que sus aportaciones económicas se destinaban a erradicar la intolerancia, cuando en realidad acababan en las facciones más radicales.

Para ocultar el rastro del dinero, el SPLC habría tejido una red de empresas fantasma con nombres como Center Investigative Agency o Rare Books Warehouse. Según el director del FBI, los responsables crearon sociedades pantalla y entidades ficticias a lo largo de todo el país para sortear el control de las instituciones financieras. A través de este mecanismo, efectuaban los pagos mediante tarjetas de prepago, encubriendo que el dinero procedía de la ONG.

Entre los beneficiarios de esta trama se encuentran importantes figuras del Ku Klux Klan, el partido nazi estadounidense y otros grupúsculos extremistas. El sumario detalla, por ejemplo, pagos a un líder de United Klans of America y a uno de los organizadores de la polémica marcha Unite the Right, que tuvo lugar en Charlottesville en 2017 y que se saldó con graves disturbios y el fallecimiento de una mujer por un atropello intencionado. Fue la manifestación de la que surgió el bulo de que Trump considera "buena gente" a los supremacistas blancos.

Frente a la contundencia de las acusaciones, la dirección del SPLC ha intentado justificar sus acciones amparándose en la supuesta necesidad de infiltrarse en las redes extremistas. El consejero delegado interino de la institución, Bryan Fair, ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que su programa de informadores pagados fue diseñado para recopilar inteligencia policial, alegando que dichas operaciones "salvaron vidas".

Una organización envuelta en la polémica

Aunque existe un cierto consenso en la izquierda y la derecha sobre el papel decisivo que tuvo la organización para acabar con el rebrote del Ku Klux Klan durante los años 80, su éxito en acabar con las organizaciones racistas blancas lo llevó a ampliar el foco de lo que considera un grupo merecedor de ser incluido en su antaño prestigioso "mapa del odio". Durante los últimos años ha sido acusada de meter en el mismo saco que el KKK a asociaciones que defienden la familia tradicional por odio "anti LGBT". Una de ellas fue Turning Point USA, la asociación liderada por Charlie Kirk. El asesinato del activista llevó al director del FBI, Kash Patel, a cortar lazos con el SPLC por considerarlo una "máquina de difamación partidista" que en lugar de combatir había fomentado el odio que había acabado por provocar el crimen.

En octubre de 2016, el SPLC publicó un informe titulado Guía de campo para extremistas anti-musulmanes, en el que incluía a 15 personas y organizaciones acusadas de promover el odio contra los musulmanes. Entre ellas figuraba Maajid Nawaz y su organización Quilliam, a los que acusó de "violencia basada en el odio" y "violencia criminal de odio" contra musulmanes por su oposición al velo en escuelas o un tuit con una caricatura de Mahoma. Nawaz era un musulmán reformista que criticaba precisamente el extremismo islamista y demandó al SPLC, que lo quitó de su "mapa del odio" y llegó a un acuerdo presumiblemente millonario para evitar el juicio.

Con un patrimonio de más de 700 millones de dólares, el Southern Poverty Law Center ha sido desde hace años un receptor de grandes donaciones de particulares y empresas, desde Apple a George Clooney, con cifras superiores al millón de dólares. Sin embargo, su reputación entre la grey progresista se vio gravemente afectada por el despido de su cofundador Morris Dees entre acusaciones de acoso sexual y discriminación racial. Antiguos empleados han descrito la vida diaria dentro del SPLC como una "cultura sistémica de racismo y sexismo", llegando a calificar las clasificaciones de distintas organizaciones dentro de su "mapa de odio" como un "esquema lucrativo" para recaudar fondos.