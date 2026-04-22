El Partido Demócrata ha logrado sacar adelante la aprobación de un nuevo mapa de distritos electorales en el estado de Virginia. Esta medida, impulsada de cara a las próximas elecciones intermedias del mes de noviembre, tiene como principal objetivo emparejar la contienda política contra sus rivales conservadores y tratar de asegurar nuevos escaños en el Capitolio. Con aproximadamente el 95 % de los sufragios escrutados, el 51,5% de la población de Virginia dijo sí al referéndum, frente a un 48,5% que rechazó la redistribución del mapa electoral.

¿Qué es el 'gerrymandering'? Este palabro político norteamericano define el proceso por el cual la mayoría legislativa de un estado diseña los distritos electorales de tal modo que favorezca a su partido. Como en EEUU las elecciones son mayoritarias y no proporcionales, el ganador de un distrito, aunque sea por un voto, es quien será congresista, senador, fiscal o gobernador. De modo que, sabiendo cómo se vota con bastante precisión en cada lugar, se pueden crear distritos con formas completamente absurdas, reuniendo gente que no tiene nada que ver entre sí y separándola de sus vecinos con quienes sí tienen intereses comunes, de modo que el resultado final sea lo más beneficioso posible para tu partido. La palabra se la inventó un periódico de Boston en 1812, mezclando el nombre del gobernador de entonces en Massachussets, Elbridge Gerry, y la palabra salamandra (salamander) por la forma de uno de los distritos en los que se dividió el estado. Es una práctica casi tan antigua como la democracia norteamericana y que todos los partidos practican, aunque en las noticias que llegan a España pueda parecer un pecado cometido exclusivamente por los republicanos. Cuando se estudia qué partido es más culpable de esta práctica, lo cierto es que la respuesta varía dependiendo de la metodología que se utilice. Leer más

Este ajustado margen autoriza un cambio temporal en los distritos que regirá las convocatorias electorales hasta que se publiquen los datos del censo de 2030. Con esta maniobra, la nueva cartografía está concebida deliberadamente para que diez de los once distritos electorales de la Cámara de Representantes de Virginia se vuelvan favorables a los intereses progresistas. El mapa propuesto incluye en casi todos los distritos partes del condado de Fairfax, cercano a Washington DC y poblado por funcionarios federales, para anular el voto republicano en el estado. Virginia es un estado demócrata, pero no mucho, que hasta ahora llevaba al Congreso a seis representantes de dicho partido frente a cinco republicanos en un mapa electoral dibujado por una comisión independiente. Solo en un año electoral extraordinariamente desastroso para los demócratas el mapa podría producir resultados positivos para los republicanos.

Tras confirmarse la victoria en las urnas, la gobernadora demócrata, Abigail Spanberger, aplaudió el resultado mediante un comunicado oficial. No obstante, la mandataria estatal recalcó que se trataba únicamente de una "medida temporal para contrarrestar la presión del presidente Trump" sobre otros territorios, haciendo alusión a estados como Texas y Carolina del Norte, donde las legislaturas locales también modificaron su geografía electoral para favorecer a las filas conservadoras, aunque en mucho menor grado.

En esta misma línea, varios representantes demócratas se han pronunciado durante las últimas horas, calificando la votación como "un mensaje contundente" por parte de la población. La congresista Suzan DelBene, representante por el estado de Washington, aseguró que el objetivo primordial es "no permitir que los republicanos manipulen las elecciones de 2026", en referencia a los continuos rediseños de los distritos electorales en todo el país.

El impacto de este cambio normativo es significativo. Antes de la celebración de la votación, las proyecciones indicaban que los republicanos marchaban con una ventaja de hasta nueve distritos con tendencia conservadora frente a seis nuevos distritos con inclinación demócrata, lo que otorgaba al Partido Republicano una ventaja estimada de dos a tres escaños. Ante el revés sufrido, los conservadores de Virginia ya han anunciado que impugnarán los resultados por la vía judicial, con la intención de que la polémica redistribución no sea aplicada al considerarla estrictamente "inconstitucional". Uno de los puntos que reclamarán es el claro sesgo del texto que se llevó a votación, en el que se indicaba que el objetivo del referéndum era "restaurar la justicia" del mapa electoral, además de otras posibles ilegalidades de naturaleza más técnica.

La alteración de los mapas electorales se ha convertido en una constante en la política estadounidense reciente. A principios de 2025, Texas fue el primer estado que cambió su diseño territorial en favor de los republicanos tras una votación en la cámara estatal. El propósito en ese caso fue diluir el poder de los distritos urbanos de Houston y Dallas, que anteriormente votaron en favor de los candidatos demócratas. De igual forma, en Carolina del Norte, la legislatura republicana también rediseñó el mapa en busca de recuperar escaños para las elecciones intermedias de este año, una situación idéntica a la que se vivió en Misuri.

El escenario se repite en otras zonas de gran peso electoral. El estado de Florida también se encuentra inmerso en la consideración de una redistribución de distritos, un proceso convocado directamente por el gobernador republicano Ron DeSantis. Por su parte, la reciente victoria demócrata en Virginia se suma a la exitosa redistribución que el partido de Spanberger ya logró el pasado mes de noviembre en California, donde obtuvieron un mapa electoral claramente a su favor que se mantendrá vigente también hasta el año 2030.