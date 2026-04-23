La extraña muerte de otro investigador estadounidense y su familia en un accidente

La muerte del veterano piloto James Tony Moffatt junto a su familia en un accidente aéreo registrado la semana pasada ha hecho sonar todas las alarmas después de que el FBI confirmara que está revisando las muertes y desapariciones de científicos y trabajadores de laboratorios con acceso a información sensible que se han producido en circunstancias sospechosas en los últimos años.

Moffat, un reconocido ingeniero aeroespacial e investigador de defensa de 60 años, viajaba con su mujer, de 61 años, y sus dos hijos, de 30 y 28 años, cuando su avioneta se estrelló, alrededor de las 18:30 horas del pasado viernes, en una zona boscosa cercana a la pista del aeropuerto del condado de Union, en Carolina del Sur, por causas aún desconocidas.

El investigador, que –según su perfil de LinkedIn– trabajó en la Oficina de Astronautas del Centro Espacial Johnson de la NASA y participó en 14 misiones de construcción de la ISS del Transbordador Espacial, se dirigía a su residencia en Huntsville (Alabama) desde el Raleigh-Durham (Carolina del Norte) en el momento del accidente, que se produjo poco después de que la avioneta despegase tras repostar en Union, según las autoridades locales.

La familia regresaba a casa después de acudir al funeral de un familiar. Se da la circunstancia de que uno de sus hijos, Andrew Moffatt era ingeniero de investigación del Centro de Ingeniería y Simulación de Sistemas de Helicópteros de la Universidad de Alabama en Huntsville desde 2021. Jerry Hendrix, director ejecutivo del Rsesc, ha destacado que siempre estaba dispuesto a servir a la UAH, a los soldados y a sus compañeros.

Su padre, señala el Rsesc, brindó apoyo al centro. Una vez que se retiró en 2008 del Ejército, donde había pasado dos décadas, James fundó la empresa de consultoría aeroespacial Moffatt Systems Inc. y posteriormente dirigió el Laboratorio de Transformación de Ingeniería Digital en la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH). Tarea que desempeñó hasta 2024.

Casos sospechosos

Las autoridades estadounidenses investigan al menos once sucesos relacionados con investigadores o trabajadores de laboratorios que manejaban información relacionada con proyectos espaciales o de defensa. Los tres últimos se habrían registrado en los primeros meses de 2026.

Para empezar, cabe destacar el crimen del astrofísico Carl Grillmair, conocido por su trabajo sobre los exoplanetas y descubrir agua fuera del planeta Tierra. Su caso provocó que lo que hasta el momento se había considerado una teoría conspiranoica se tomara en serio. El científico, de 67 años, fue asesinado a tiros el 16 de febrero justo en frente de su casa.

Pocos días después, el 27 de febrero, desapareció el general retirado William McCasland en Albuquerque (Nuevo México), dejando atrás todos sus dispositivos electrónicos. El militar trabajó para el Pentágono y fue comandante del Air Force Research Laboratory en la base Wright-Patterson de Ohio, donde gestionó un ambicioso programa de ciencia y tecnología.

La gota que colmó el vaso fue el hallazgo del cadáver del investigador farmacéutico Jason Thomas, de 45 años, que trabajaba para el Instituto Novartis de Investigación Biomédica en Cambridge y llevaba tres meses en paradero desconocido, el 17 de marzo en un lago de Wakefield (Massachusetts).