Trump se apunta el tanto de la liberación de ocho mujeres condenadas a muerte en Irán

"¡Muy buenas noticias! Acabo de ser informado de que las ocho manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán asesinadas", comienza el mensaje publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red Truth Social. "Cuatro serán liberadas de inmediato, y cuatro serán condenadas a un mes de prisión", ha detallado.

President Trump on Truth Social: Very good news! I have just been informed that the eight women protestors who were going to be executed tonight in Iran will no longer be killed. Four will be released immediately, and four will be sentenced to one month in prison. I very much… pic.twitter.com/5RJb4qRvjX — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 22, 2026

"Agradezco mucho que Irán y sus líderes hayan respetado mi solicitud", ha añadido el mandatario norteamericano, que un día antes había pedido a través de la misma vía que las mujeres fuesen liberadas como un gesto inicial de buena voluntad por parte de Teherán. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!", exclamó.

Por su parte, el régimen iraní alegó que Trump había sido "engañado una vez más por noticias falsas". La agencia Mizan, que pertenece al Poder Judicial del país del golfo Pérsico, asegura que ninguna de estas ocho mujeres "ha recibido una sentencia definitiva que conlleve la pena de muerte".

Un organismo de control de derechos humanos con sede en Noruega, citado como fuente por el diario estadounidense New York Post, asegura que dos de ellas fueron liberadas bajo fianza en el mes de marzo. Se trataría de Golnaz Naraghi, de 37 años, y Venus Hosseininejad, de 28. No aporta datos, sin embargo, de la situación de las otras seis mujeres.

¿Y Bita Hemmati?

Uno de los casos que más interés mediático ha despertado es el de Bita Hemmati, señalada como la primera mujer condenada a muerte por participar en las protestas antigubernamentales masivas registradas en el país en el mes de enero y que fueron violentamente reprimidas por parte del régimen iraní.

Among the eight women whose images were shared in President Trump's message, I was able to confirm one documented case with a death sentence, Bita Hemmati. But she was not alone they sent her husband to death as well. We are now hearing from @realDonaldTrump that the Iranian… pic.twitter.com/MEig4Xxhqt — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) April 22, 2026

La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó recientemente a Bita y otros tres manifestantes –Mohammadreza Majidi-Asl (su marido), Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad (dos vecinos de su edificio)– a la pena capital. Según Human Rights Activists Agency (HRANA), por "acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles".