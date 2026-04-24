El Pentágono reitera que atacará a Irán si interfiere en el paso por Ormuz: "Disparar y matar"

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha advertido de que el Ejército de Estados Unidos abrirá fuego contra buques iraníes si intentan colocar minas o interferir en el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en el contexto del bloqueo vigente en la zona.

En una rueda de prensa desde la sede del Departamento de Defensa, Hegseth ha señalado que cualquier acción de Irán que suponga una amenaza para la navegación comercial o militar será respondida con fuerza. "Si Irán está colocando minas en el agua o amenazando de otro modo al transporte comercial estadounidense o a las fuerzas estadounidenses, dispararemos para destruirlas", ha afirmado junto al jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

Reglas de enfrentamiento y órdenes directas

El responsable de Defensa ha asegurado que los comandantes estadounidenses cuentan con "reglas de enfrentamiento claras" para actuar en la zona. Según ha explicado, las fuerzas desplegadas tienen instrucciones precisas para intervenir ante cualquier intento de interrupción del tránsito marítimo.

Hegseth ha detallado que el Ejército estadounidense "destruirá cualquier lancha rápida iraní que intente colocar minas o interrumpir el paso" por el estrecho de Ormuz. En este sentido, ha resumido las órdenes dadas desde la Casa Blanca: "Disparar y matar".

Estas declaraciones se producen en un momento en el que el paso estratégico permanece de facto cerrado debido al bloqueo ejercido por Irán, al que se suma un cierre perimetral por parte de las fuerzas estadounidenses.

Control del estrecho y operaciones en curso

El jefe del Pentágono ha defendido que Estados Unidos mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Nada entra, nada sale", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que las operaciones militares en la zona se han intensificado en los últimos días.

Según los datos facilitados, la Armada estadounidense ha interceptado 34 buques desde la puesta en marcha del cierre perimetral. Además, Hegseth ha asegurado que las acciones no se limitan al ámbito marítimo, ya que también se han llevado a cabo incautaciones de aeronaves iraníes.

"Solo esta semana, incautamos dos aeronaves iraníes. Hemos incautado sus buques sancionados y confiscaremos más", ha señalado, subrayando que el bloqueo se está extendiendo a nivel global. El secretario de Defensa ha insistido en que ninguna embarcación puede transitar por el estrecho sin autorización estadounidense.

Acusaciones contra Irán

Durante su comparecencia, Hegseth ha acusado a las fuerzas iraníes de actuar como "criminales en alta mar", aludiendo a incidentes recientes en los que, según Washington, se habrían atacado buques mercantes.

El dirigente estadounidense ha denunciado que Irán coloca minas de forma "indiscriminada" y ha afirmado que algunas embarcaciones han sido atacadas con armas ligeras. En este contexto, ha indicado que los navíos afectados no pertenecían ni a Estados Unidos ni a Israel: "Son simplemente barcos al azar".

Negociaciones y presión sobre Teherán

En relación con las negociaciones para un posible cese de hostilidades, ha afirmado que la responsabilidad recae en Irán tras la cancelación de un encuentro previsto en Islamabad. "La pelota está en el tejado de Irán", ha declarado, añadiendo que Estados Unidos no tiene prisa por alcanzar un acuerdo. "Tenemos todo el tiempo del mundo. No estamos ansiosos por alcanzar un acuerdo", ha señalado.

El secretario de Defensa ha instado además a Teherán a abandonar sus planes nucleares de forma "significativa y verificable", advirtiendo de que la presión estadounidense continuará. Hegseth ha reiterado que el bloqueo se mantendrá "durante el tiempo que sea necesario", en un contexto de creciente tensión en una de las principales rutas energéticas del mundo.