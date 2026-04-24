La red de Jeffrey Epstein utilizó pisos de lujo en Londres para alojar y reclutar a sus víctimas

El entramado criminal dirigido por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein contaba con una base de operaciones en la capital británica mucho más extensa de lo que se estimaba inicialmente. Según ha desvelado una investigación de la cadena pública británica BBC a partir de los documentos desclasificados por el Gobierno de EEUU, Epstein alquiló al menos cuatro propiedades en el exclusivo distrito de Kensington y Chelsea para alojar a las mujeres que posteriormente le acusaron de graves abusos.

Los correos electrónicos y las facturas analizadas demuestran que las jóvenes que residían en estos inmuebles fueron sometidas a coacciones para reclutar a otras chicas y ampliar así la red de trata sexual. Además, el sistema logístico de la organización incluía el transporte regular de estas mujeres hacia la ciudad de París utilizando los trenes de la línea Eurostar para que visitaran al empresario. Hasta el momento, al menos media docena de estas inquilinas han prestado testimonio detallando las agresiones sufridas a manos del magnate, quien se quitó la vida en una celda neoyorquina en el año 2019 antes de ser juzgado, mientras que su principal colaboradora, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente condena en una prisión federal estadounidense.

Una gran parte de las víctimas trasladadas a territorio británico procedía de Rusia y de distintos países de Europa del Este. El uso de estos pisos en la capital inglesa se intensificó después de que la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, decidiera archivar la denuncia presentada en 2015 por Virginia Giuffre, quien alertó a las autoridades sobre las prácticas de tráfico sexual que se estaban perpetrando en la ciudad.

El caso de Giuffre, que lamentablemente terminó quitándose la vida en abril de 2025 a los 41 años, sacudió a la monarquía británica. La estadounidense acusó directamente al entonces príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando aún era menor de edad en tres ocasiones, una de las cuales habría tenido lugar en la capital inglesa bajo la intermediación de Epstein. Las repercusiones de este escándalo forzaron al rey Carlos III a despojar de sus títulos al actual Andrés Mountbatten-Windsor, quien en 2022 firmó un acuerdo extrajudicial millonario para frenar el avance de la demanda civil interpuesta contra él en EEUU.

Tras analizar millones de folios correspondientes a los registros legales, los investigadores han concluido que la infraestructura de viviendas y transportes estaba perfectamente engrasada para mover a las víctimas entre distintos países con total impunidad. Ante la avalancha de nuevas informaciones, la Policía británica ha emitido un comunicado en el que defiende su actuación pasada amparándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque la presión pública ha forzado un cambio de rumbo.

En este sentido, las autoridades policiales se encuentran actualmente revisando los historiales de los planes de vuelo para determinar si existen pruebas suficientes que permitan abrir una nueva causa penal formal por trata de seres humanos en el Reino Unido. De forma paralela, los investigadores han puesto el foco en las altas esferas del poder, abriendo unas diligencias que afectan tanto al ex duque de York como al antiguo ministro del Partido Laborista Peter Mandelson, ante las sospechas de que ambos habrían filtrado información gubernamental de carácter confidencial para favorecer los intereses del pederasta estadounidense.