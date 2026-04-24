Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para reactivar las negociaciones con Irán

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de contactos con Irán, en un intento de reactivar las negociaciones en torno al conflicto abierto entre ambos países.

La portavoz de la Administración estadounidense, Karoline Leavitt, ha confirmado el desplazamiento desde Washington, señalando que la decisión responde a la disposición de Irán a mantener un encuentro presencial. "El presidente ha decidido enviar a Steve Witkoff y a Jared Kushner a Islamabad dado que los iraníes quieren hablar en persona", ha explicado.

Según Leavitt, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su apuesta por explorar soluciones diplomáticas pese a la falta de avances en encuentros previos. "El presidente siempre está dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia", ha afirmado.

La portavoz ha indicado que en los últimos días Washington ha observado "algunos avances" por parte de Irán, lo que ha facilitado la convocatoria de esta nueva reunión en Islamabad. El objetivo del viaje será escuchar las propuestas de la delegación iraní en un momento en el que las negociaciones permanecen bloqueadas por desacuerdos clave entre ambas partes.

Ausencia del vicepresidente

En esta ocasión no participará el vicepresidente, JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en la primera ronda de contactos celebrada los días 11 y 12 de abril en la capital pakistaní, que concluyó sin acuerdo. Pese a su ausencia, Leavitt ha subrayado que Vance sigue implicado en el proceso.

En una entrevista con Fox News, ha asegurado que el vicepresidente "permanece profundamente involucrado" y seguirá de cerca la evolución de las conversaciones junto al presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el equipo de seguridad nacional.

Delegación iraní y negociaciones bloqueadas

Por parte de Irán, está prevista la participación del ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, quien ha anunciado el inicio de una gira regional que incluye paradas en Islamabad, Mascate y Moscú.

Araqchí ha calificado este desplazamiento como una iniciativa "oportuna", en un contexto marcado por los intentos de reactivar el diálogo con EEUU. En cambio, no formará parte de la delegación iraní el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien sí lideró el equipo en la anterior ronda de contactos con Washington.

El nuevo encuentro se produce después de que la primera ronda celebrada en abril terminara sin avances concretos. Uno de los principales obstáculos es la negativa de Irán a sentarse a negociar mientras EEUU mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buques, una medida que Washington considera clave dentro de su estrategia de presión.