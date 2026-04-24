Un nuevo nombre se suma a la lista de muertes y desapariciones de científicos de EEUU que investiga el FBI

El FBI encabeza una investigación para "buscar conexiones" entre los casos de investigadores y trabajadores de laboratorios con acceso a información sensible para Estados Unidos que han muerto o desaparecido desde 2022. "Estamos colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y con nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley para encontrar respuestas", señaló la agencia.

El propio presidente del país, Donald Trump, pidió el inicio de las pesquisas. Y el jefe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, advirtió –en declaraciones a la cadena Fox– que "algo siniestro podría estar sucediendo". "El Congreso está muy preocupado por esto", llegó a decir. "Lo consideramos una amenaza para la seguridad nacional".

NEW: The 11 dead or missing U.S. scientists are now being viewed as a "NATIONAL SECURITY THREAT." "It does appear that there's a high possibility that something sinister is taking place here," House Oversight Chair James Comer tells Fox. "Congress is very concerned about this.… pic.twitter.com/nY0p0nX5Jp — Fox News (@FoxNews) April 20, 2026

James Comer se refería a un total de 11 casos considerados sospechosos que se están revisando en estos momentos y a los que hay que sumar el fallecimiento del ingeniero nuclear de la NASA Joshua LeBlanc, de 29 años, en un extraño y aparatoso accidente automovilístico registrado el 22 de julio de 2025. A su entorno, siempre le pareció que había algo extraño en su muerte.

No se presentó a trabajar

Su Tesla se chocó contra una barandilla de seguridad, lo que desvió su trayectoria y le hizo impactar contra varios árboles antes de que el vehículo se incendiara a la altura de Huntsville (Alabama). Su familia había denunciado su desaparición unas horas antes, debido a que –inusualmente– no se había presentado en su puesto de trabajo, como ingeniero eléctrico de tecnologías aeroespaciales en la NASA.

Su familia, como señaló públicamente en diferentes intervenciones televisivas, temía que el joven –implicado en proyectos de propulsión nuclear– hubiera sido secuestrado. Joshua se había dejado el teléfono y la cartera en casa. Tras el accidente, su cuerpo quedó totalmente calcinado. Irreconocible. Su identidad se confirmó tres días después.

Las incógnitas del viaje

La Policía localizó a LeBlanc gracias a los datos del modo centinela de su Tesla. El sistema de seguridad avanzado del vehículo reveló además que había permanecido estacionado durante cuatro horas en el aeropuerto de Huntsville la misma mañana en la que desapareció y murió, informa el diario estadounidense New York Post.

Su familia aseguró que el viaje que supuestamente emprendió hacia el Oeste no lo tenía planeado. Y que tampoco era habitual que dejase de comunicarse con ellos. Incluso después de mudarse a Huntsville, donde residía en la actualidad, mantenía contacto con seres queridos a diario, aseguraron.

¿Quién era Joshua?

Josh, como le llamaban sus allegados, nació el 8 de febrero de 1996 en New Iberia (Luisiana). Según recoge su obituario, "amaba profundamente la naturaleza" y "observar las estrellas con su telescopio era uno de sus pasatiempos favoritos".

"Su intelecto, determinación y ética de trabajo lo llevaron a una carrera en la NASA, donde trabajó primero en Nueva Orleans y más recientemente en Huntsville, Alabama", añade el texto.

Llevaba aproximadamente cinco años y medio en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y, señala su LinkedIn, fue jefe de equipo para la maduración de la instrumentación y el control (I&C) de la propulsión nuclear espacial (SNP).