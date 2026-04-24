Un soldado de EEUU ganó 400.000 dólares al apostar sobre la captura del dictador Nicolás Maduro

Las autoridades estadounidenses han acusado a un soldado del ejército de utilizar información confidencial sobre la captura de Nicolás Maduro para realizar apuestas en las que habría obtenido más de 400.000 dólares (342.280 euros). Gannon Ken Van Dyke es el nombre del sospechoso.

Según el subdirector del FBI, "Gannon Ken Van Dyke traicionó presuntamente a sus compañeros soldados utilizando información confidencial para su propio beneficio económico". Además, ha explicado que "obtuvo más de 400.000 dólares al especular con diversos resultados relacionados con Venezuela, tras conocer la operación gracias a su condición de soldado del ejército de Estados Unidos".

Traición

A Van Dyke, de 38 años, se le imputan una violación de la Ley de Productos Básicos y otros cargos relativos al fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. Esta ley es la norma que regula en EEUU los contratos de futuros y derivados, es decir, los acuerdos financieros sobre el precio futuro de bienes como el petróleo, el oro o las criptomonedas.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, ha señalado que Van Dyke "traicionó la confianza que el Gobierno de Estados Unidos había depositado en él al utilizar información confidencial" sobre una operación militar "sensible" para "realizar apuestas sobre el momento y el resultado de esa misma operación" con el fin de "obtener beneficios", un uso completamente "ilegal".

La operación ocurrió el pasado 3 de enero cuando una incursión militar estadounidense capturó al dictador venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Una vez cumplido el objetivo lo trasladaron a ambos a Nueva York, donde se hallan encarcelados.

Según el Tribunal Federal de Manhattan que acusa a Van Dyke, este soldado, que había sido destinado a Fort Bragg, una base militar en Carolina del Norte, firmó acuerdos de confidencialidad en los que se comprometía a "no divulgar ni publicar nunca" información "confidencial o sensible" relativa a dicha operación.

Una apuesta de 33.000 dólares

Fue en torno al 26 de diciembre de 2025 cuando el soldado habría creado una cuenta en Polymarket, un mercado de apuestas que comenzó a ofrecer contratos sobre la posibilidad de que se produjeran acontecimientos relacionados con Venezuela o Nicolás Maduro. Más tarde, "comenzó a operar en los mercados relacionados" con esta cuestión y llegó a efectuar alrededor de "trece apuestas".

Van Dyke podría haber apostado casi 33.000 dólares (28.250 euros) en posiciones relacionadas con una posible intervención del ejército estadounidense antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras más relacionadas con el mismo tema. Una vez llevada a cabo la captura del dictador venezolano, Van Dyke ganó unos 409.881 dólares (350.915 euros) que, "en su mayoría", introdujo en una cartera de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlas en una cuenta de corretaje, un tipo de contrato orientado a las transacciones de valores en mercados regulados y no regulados mediante una entidad intermedia.

Una vez las operaciones inusuales relacionadas con las apuestas saltaron a los medios de comunicación, Van Dyke intentó "ocultar su identidad" solicitando el borrado de su cuenta y cambiando su dirección de correo electrónico.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que investigará a los empleados federales que hagan apuestas en plataformas de este tipo para evitar el uso de información del gobierno. Trump ha llegado a decir en Bloomberg que lamenta que "el mundo entero, por desgracia" se haya convertido "en una especie de casino".