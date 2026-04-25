EEUU autoriza a Maduro a usar fondos de Venezuela para costear su defensa y la de su esposa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha autorizado al Gobierno de Venezuela a realizar pagos destinados a la defensa legal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en el procedimiento judicial que se sigue en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

La decisión se recoge en un documento oficial firmado por el fiscal Jay Clayton y remitido al juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del caso en el Tribunal de Nueva York. Según el escrito, las partes comunican al Tribunal que la OFAC ha emitido licencias enmendadas que afectan a los abogados de defensa de ambos acusados, permitiendo la recepción de pagos procedentes del Ejecutivo Venezolano bajo determinadas condiciones.

El documento detalla que las nuevas autorizaciones permiten a los letrados recibir fondos del Gobierno de Venezuela siempre que se cumplan dos requisitos: que los pagos procedan de recursos disponibles para el Ejecutivo Venezolano después del 5 de marzo de 2026, y que dichos fondos no provengan de los denominados "Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros".

Estas condiciones modifican la situación previa, en la que las autoridades estadounidenses habían bloqueado el uso de recursos vinculados a Venezuela para sufragar la defensa legal de Maduro y Flores, al considerar que podría entrar en conflicto con el régimen de sanciones vigente sobre el país.

El procedimiento judicial en Nueva York

Maduro y Cilia Flores han sostenido en el proceso que las restricciones anteriores vulneraban su derecho a un juicio justo, al impedirles disponer de financiación para su defensa legal. Por este motivo, solicitaron la desestimación de la causa en su contra.

Tras la modificación de las licencias, las partes han informado de que los "asuntos subyacentes" han quedado resueltos, por lo que los acusados retiran sus mociones. Según el documento, lo hacen "sin perjuicio de poder volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro".

Cuestionamientos del juez

En una audiencia celebrada en marzo, el juez Alvin Hellerstein ya había cuestionado la posición de la Fiscalía Estadounidense respecto a la negativa de permitir que el Gobierno venezolano financiara la defensa de los acusados.

El magistrado señaló entonces que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que tanto Maduro como su esposa no se encuentran actualmente en territorio venezolano.