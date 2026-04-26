De la bala que rozó su oreja al último ataque frustrado: los cinco atentados contra Trump

Ya van cuatro. Donald Trump ha vuelto a ser objetivo de un nuevo atentado. Esta vez el suceso ha tenido lugar durante la celebración de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La ceremonia apenas comenzaba cuando un hombre armado con una escopeta, al que se ha identificado como Cole Tomas Allen, disparó el arma con la intención de abatir al presidente estadounidense.

Rápidamente, los agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump y a su gabinete. Asimismo se produjo el desalojo de todos los presentes sin que la situación fuera a mayores e interceptaron al autor antes de que huyera.

A comienzos del año 2026, los gentes del Servicio Secreto abatieron a tiros a un joven que intentaba acceder a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. El individuo iba armado con una escopeta y portaba un bidón de combustible.

El suceso ocurrió de madrugada, cuando el sospechoso, Austin Tucker Martin, de 21 años y natural de Carolina del Norte, fue interceptado en la puerta norte. Ni el expresidente ni su esposa Melania se encontraban en el interior de la propiedad, ya que permanecían en Washington.

Las anteriores tentativas de atentar contra el presidente estadounidense ocurrieron durante la campaña electoral de 2024. En aquellos momentos, Trump aspiraba a la reelección frente a la por entonces vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Una bala rozó su oreja

Butler, Pensilvania, fue el primer escenario de este tipo de incidentes. El 13 de julio Donald Trump procedía a realizar su discurso cuando hasta ocho disparos interrumpieron su intervención y tuvo que ser evacuado por el Servicio Secreto. En aquella ocasión, el presidente reaccionó rápidamente para esconderse tras el atril, aunque una de las balas rozó su oreja derecha.

Thomas Crooks fue el señalado como autor de los hechos. Se trataba de un joven de 20 años que, después de permanecer agazapado en un tejado a escasos 150 metros de su objetivo, disparó un fusil semiautomático AR-15. El Servicio Secreto consiguió abatir al agresor y Trump abandonó el lugar al grito de "luchad".

Una de las imágenes de aquel intento de atentado fue usada por Donald Trump en la portada de su libro Save América, en el que repasa su primer mandato. Tres meses después, el republicano volvió a Butler para repetir el mitin, comenzando con la frase "como iba diciendo".

En su club de golf

Dos meses después de Butler, el escenario escogido para atentar contra el estadounidense fue West Palm Beach, Florida, concretamente en las inmediaciones del club de golf del presidente. El 15 de septiembre de 2024 una persona fue detenida mientras portaba un rifle AK-47 con mira telescópica, una cámara GoPro y dos mochilas.

El Servicio Secreto lo divisó a unos 400 metros de la valla que delimitaba las instalaciones. Dispararon y el individuo trató de huir en una camioneta negra que estaba preparada para la fuga. El detenido como autor fue Ryan Wesley Routh, de 58 años, y su captura fue posible gracias a un testigo que fotografió la matrícula y permitió interceptar el vehículo.

El individuo estaba obsesionado con ayudar a Ucrania y "quemar el Kremlin hasta los cimientos", según publicaba en sus redes sociales. Además, había sido condenado 20 años atrás por tenencia de una ametralladora automática, junto a otros 100 cargos criminales por portar un arma oculta, atropello y fuga.

Aparte de estos cuatro momentos, se produjo una tentativa el 13 de octubre de 2024, sin embargo la persona fue arrestada antes de entrar al mitin de Donald Trump en Coachella Valley, California, mientras conducía un SUV de color negro. Ven Miller, de 49 años, portaba una escopeta cargada, una pistola, un cargador de alta capacidad y varios pases falsos. Horas después fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 5.000 dólares.