Las imágenes del intento de atentado contra Donald Trump
El presidente de Estados Unidos fue desalojado de urgencia este sábado por la noche de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. El motivo fue la irrupción de un hombre armado que intentó acceder al recinto y que finalmente fue interceptado y arrestado por las fuerzas de seguridad.
Momentos previos
La primera dama Melania Trump y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participan en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington instantes antes de que ocurra el tiroteo.
La incertidumbre
Los agentes de seguridad se organizan después de los disparos producidos durante la cena en el Hilton.
Protección a Robert Kennedy Jr.
El Secretario de Salud y Recursos Humanos Robert Kennedy Jr. es evacuado por agentes de la ley durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en Washington.
Temor ante los disparos
La gente evacúa después de los disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Atentos en los alrededores
Un personal de seguridad atento a lo que pueda suceder después de escuchar disparos en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Una cena tradicional
Esta cena se celebra cada año a finales del mes de abril y acuden cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, en ella se recaudan fondos para becas y premios.
Primeros momentos
Los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos rodean al presidente Donald Trump al percatarse de la existencia de un individuo armado.
Evacuación del presidente estadounidense
Los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos rodean al presidente Donald Trump, tercero desde la izquierda, mientras lo sacan del escenario después del incidente de tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Rapidez ante la situación
Los agentes de seguridad escoltan a uno de los asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de los disparos en el Hotel Washington Hilton.
Vigilancia ante los disparos
El personal de seguridad en alerta después de escuchar disparos en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, en Washington.
Necesaria la precaución
Algunos de los presentes en el lugar de los hechos han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.
Cole Tomas, retenido por los agentes
Los agentes durante la captura de Cole Tomas Allen, el sospechoso del altercado en la cena celebrada por los corresponsales de la Casa Blanca.
El sospechoso de la autoría
Cole Allen portaba una escopeta, fue arrestado y puesto bajo custodia tras producirse los instantes de tensión.
Un profesor a tiempo parcial
Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, en una página de Facebook donde fue profesor del mes recientemente.
Protección a los asistentes
El personal encargado de hacer cumplir la ley acompaña a los asistentes ante los disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton donde se encontraban Donald y Melanie Trump.
Desalojados los asistentes
Invitados fuera del Washington Hilton después de que se dispararan en el salón de baile del Washington Hilton, anfitrión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington para su tradicional cena.
Actuación policial
La policía traslada al público fuera del Washington Hilton después de que se efectuaran los disparos en el baile del Washington Hilton.
"Un lobo solitario chiflado"
Donald Trump compareció ante los periodistas en la Sala de Prensa de la Casa Blanca después del tiroteo en el Washington Hilton. "Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos", declaró.
Instantes más tarde
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (izqda) y el Secretario de Guerra Pete Hegseth escuchan al presidente Donald Trump hablar con los periodistas en la Sala de Prensa de la Casa Blanca después del tiroteo.
Despliegue policial
Los oficiales del FBI abandonan la zona después de responder a una dirección relacionada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.