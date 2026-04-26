Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso detenido en el ataque en la cena de corresponsales con Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Washington Hilton después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento. Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del Gobierno, tuvieron que ser evacuados.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, J. D. Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Tomas Allen, residente en Torrance, en el estado de California. El propio Trump compartió en la red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel a pesar de que las primeras informaciones apuntaban a que había sido abatido.

JUST IN: President Trump posts video of SHOOTER on TruthSocial. pic.twitter.com/mVFkDaldpv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo", hospitalizado y bajo vigilancia tras ser neutralizado.

Datos sobre el atacante

Medios estadounidenses desvelan que Cole Tomas Allen es un ingeniero informático que pasó de diseñar videojuegos de disparos a llevar a cabo un tiroteo. Según su perfil de LinkedIn y la información disponible en internet, tiene una carrera notable como desarrollador de videojuegos independiente, llegando incluso a crear un juego de rol con armas llamado First Law.

En 2013 se matriculó en el distinguido California Institute of Technology, conocido como Caltech, donde se graduó en ingeniería mecánica cuatro años después. A partir de marzo de 2020 se unió a C2 Education, una empresa de tutorías, y en 2022 se matriculó en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, para cursar el profesorado en informática, de la que se graduó en mayo de 2025.

Por las redes sociales circula una publicación de Facebook del 30 de diciembre de 2024 de C2 Education felicitando a "Cole Allen de C2 Education Torrence por su reconocimiento como el maestro del mes de diciembre".

Según los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó 25 dólares a Kamala Harris durante el periodo electoral de 2024.

Trump dijo en la rueda de prensa que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez". "Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.