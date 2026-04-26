Los líderes políticos mundiales han reaccionado al atentado frutado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desalojado de urgencia este sábado por la noche de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

Un hombre armado ha itentado acceder al recinto pero finalmente ha sido interceptado y arrestado por las fuerzas de seguridad. Los cientos de asistentes al evento, que incluían a la plana mayor del Gobierno estadounidense, han tenido que ser evacuados de las instalaciones. Nadie ha resultado herido.

El atacante ya ha sido detenido. Es un varón de 31 años originario del estado de California, aunque por el momento las autoridades no han revelado públicamente su identida.

Altos cargos y líderes mundiales están ya reaccionando a esta noticia con conmmoción y rechazando en todo caso la violencia.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de reaccionar a esta noticia en su cuenta de X. Ha condenado el ataque y asegura que "la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha añadido.

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ha condenado el ataque y ha puesto en valor la democracia y la palabra frente a la violencia.

Mi más absoluta condena y la del @ppopular del ataque sufrido por el Presidente de EEUU @realDonaldTrump. La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 26, 2026

La presidente italiana Giorgia Meloni, también ha querído lanzar un claro mensaje de condena y asegura que "ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias".

Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico può trovare… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 26, 2026

Misma línea del presidente francés, Emmanuel Macron:

The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este sábado la "violencia". "La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo", escribió Mamdani en su cuenta en X.

Political violence is absolutely unacceptable. I am glad the President and guests at the White House Correspondents’ Dinner are safe. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 26, 2026

La exlíder demócrata estadounidense Nancy Pelosi ha calificado de "aterrador acto de violencia" el tiroteo ocurrido y expresó alivio porque el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes resultaron ilesos.

It is a great relief that the President, First Lady and everyone in attendance at the White House Correspondents’ Dinner is safe following a terrifying act of violence inside the venue. The brave men and women of the United States Secret Service and local law enforcement are to… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 26, 2026

También ha reaccionado a este atetnado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha condenado este sábado el "intento de agresión" contra el presidente estadounidense. "Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales", declaró la mandataria encargada.

Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

Y de Venezuela ha Mexico. Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mexico, ha msotrado en X sus respectos a Trump y Melania y ha recordado que "la violencia nunca es el camino".

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha condenado este domingo "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo. "Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X.

Mientras que el Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviado sus mejores deseos al oficial de policía herido y saluda al Servicio Secreto de EE.UU. por su "acción rápida y decisiva". Y habla de "conmoción" ante el intento de asesinato del presidente Donald Trump.

Sara and I were shocked by the attempted assassination of President @realDonaldTrump last night in Washington, DC. We are relieved that the President and the First Lady are safe and strong. We send our wishes for a full and speedy recovery to the wounded police officer and salute… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2026

Y desde Corea, Lee Jae-myung, el presidente de la Republica, ha asegurado estar "profundamente conmocionado por el incidente violento ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca esta noche". Es, dice, especialmente lamentable que tal incidente haya tenido lugar en un evento destinado a reafirmar el rol de la prensa y la libertad de expresión. "El Gobierno de la República de Corea se opone firmemente a todas las formas de violencia y extremismo que erosionan los valores de la democracia y el estado de derecho", ha añadido en X.

오늘 백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없습니다. 무엇보다 언론과의 소통과 표현의 자유를 확인하는 자리에서 이와 같은 일이 발생했기에 더욱 안타깝습니다. 도널드 트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 26, 2026

Pendientes de más reacciones.