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Estados Unidos

Reacciones políticas al intento de atentado contra Donald Trump

Los líderes internacionales rechazan la violencia, aseguran que "no es el camino" y envían mesanajes de apoyo al presidente de los Estados Unidos.

Los líderes internacionales rechazan la violencia, aseguran que "no es el camino" y envían mesanajes de apoyo al presidente de los Estados Unidos.
La primera dama Melania Trump y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participan en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington instantes antes de que ocurra el tiroteo. | EFE

Los líderes políticos mundiales han reaccionado al atentado frutado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desalojado de urgencia este sábado por la noche de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

Un hombre armado ha itentado acceder al recinto pero finalmente ha sido interceptado y arrestado por las fuerzas de seguridad. Los cientos de asistentes al evento, que incluían a la plana mayor del Gobierno estadounidense, han tenido que ser evacuados de las instalaciones. Nadie ha resultado herido.

El atacante ya ha sido detenido. Es un varón de 31 años originario del estado de California, aunque por el momento las autoridades no han revelado públicamente su identida.

Altos cargos y líderes mundiales están ya reaccionando a esta noticia con conmmoción y rechazando en todo caso la violencia.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de reaccionar a esta noticia en su cuenta de X. Ha condenado el ataque y asegura que "la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha añadido.

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ha condenado el ataque y ha puesto en valor la democracia y la palabra frente a la violencia.

La presidente italiana Giorgia Meloni, también ha querído lanzar un claro mensaje de condena y asegura que "ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias".

Misma línea del presidente francés, Emmanuel Macron:

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este sábado la "violencia". "La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo", escribió Mamdani en su cuenta en X.

La exlíder demócrata estadounidense Nancy Pelosi ha calificado de "aterrador acto de violencia" el tiroteo ocurrido y expresó alivio porque el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes resultaron ilesos.

También ha reaccionado a este atetnado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha condenado este sábado el "intento de agresión" contra el presidente estadounidense. "Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales", declaró la mandataria encargada.

Y de Venezuela ha Mexico. Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mexico, ha msotrado en X sus respectos a Trump y Melania y ha recordado que "la violencia nunca es el camino".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha condenado este domingo "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo. "Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X.

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Mientras que el Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviado sus mejores deseos al oficial de policía herido y saluda al Servicio Secreto de EE.UU. por su "acción rápida y decisiva". Y habla de "conmoción" ante el intento de asesinato del presidente Donald Trump.

Y desde Corea, Lee Jae-myung, el presidente de la Republica, ha asegurado estar "profundamente conmocionado por el incidente violento ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca esta noche". Es, dice, especialmente lamentable que tal incidente haya tenido lugar en un evento destinado a reafirmar el rol de la prensa y la libertad de expresión. "El Gobierno de la República de Corea se opone firmemente a todas las formas de violencia y extremismo que erosionan los valores de la democracia y el estado de derecho", ha añadido en X.

Pendientes de más reacciones.

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