Trump asegura que el detenido por el ataque en la Cena de Corresponsales "odia a los cristianos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado con dureza tras el arresto de un individuo que intentó atacar la Cena de Corresponsales celebrada el pasado sábado en Washington. En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario ha asegurado que, según el mensaje dejado por el sospechoso, los motivos del ataque estarían ligados al fanatismo religioso.

"El tipo está mal. Por lo que se lee en el mensaje que dejó, odia a los cristianos. Eso está claro", afirmó Trump.

Fallos de comunicación y seguridad

El presidente reveló que el entorno familiar del detenido ya había dado la voz de alarma. Según Trump, tanto su hermana como su hermano se habían quejado de sus ideas radicales e "incluso habían denunciado ante las autoridades". El sospechoso, al que calificó como un "tipo con muchos problemas", tenía una habitación en el hotel del evento y había tenido contacto previo con la policía de New London.

"He oído lo de New London y ojalá nos hubieran dicho algo", lamentó el mandatario, aunque no escatimó en elogios para el Servicio Secreto, asegurando que actuaron de forma "magnífica" y lo detuvieron "en seco".

Trump aprovechó el incidente para relanzar una de sus propuestas logísticas: la construcción de un Salón de Baile en la Casa Blanca. Según su criterio, los hoteles actuales son vulnerables debido a su estructura —citando las 1.000 habitaciones del lugar del suceso—, lo que complica los protocolos de seguridad.

Tensión con la OTAN y conflicto con Irán

Más allá del suceso en Washington, Trump utilizó la entrevista para abordar la situación geopolítica actual, lanzando duras críticas contra los aliados europeos.

El presidente se mostró "muy, muy decepcionado" por la falta de colaboración de los países miembros de la OTAN en las operaciones contra Irán. "Gastamos billones en proteger a Europa de Rusia... y cuando necesitamos ayuda, no estaban ahí. Tendremos que recordarlo", advirtió.

Trump vaticinó que el conflicto con Irán "terminará muy pronto" con una victoria estadounidense. Aseguró que las fuerzas aéreas y la armada iraní han sido "aniquiladas" y que el bloqueo económico está funcionando, aunque calificó a los líderes de Teherán como "muy raros".

Finalmente, el presidente expresó su deseo de volver a celebrar la Cena de Corresponsales a la mayor brevedad posible: "No podemos permitir que estos criminales cambien el curso de los acontecimientos de nuestro país", sentenció.