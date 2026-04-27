Hubo un tiroteo y Trump andaba por allí

Comentar en los medios lo que hacen los medios no es lo deseable, pero a veces no hay manera de esquivarlo. Es como un alud. Porque estas cosas vienen en avalancha. Unos imitan a los otros y la bola va engordando. Ha pasado con el tercer intento de atentado contra Trump. ¿Intento de atentado? Un momento, que no está claro. No lo estaba cuando uno, recién despertado el domingo, trataba de saber qué demonios había sucedido en Washington. De un tiroteo se daba noticia, de que Trump había sido evacuado, también, de que estaba ileso, ídem, pero nada se decía de la naturaleza del suceso. Viendo aquellos titulares mayoritarios, la historia era la de un tiroteo random, de esos que hay en Estados Unidos, una balacera, como dirían los mexicanos, cuya única peculiaridad era que el presidente del país andaba cerca. Debía de ser muy difícil titular "nuevo intento de atentado contra Trump", porque casi nadie lo hacía. Pasadas casi 48 horas, aún envía el New York Times noticias y newsletter bajo el título: "Un tiroteo en Washington". Y no es el único.

La resistencia a dar noticia de un intento atentado contra Trump con estas precisas palabras podrá achacarse a que falta la confirmación o, mejor todavía, la confesión firmada del autor: sí, quería matar al presidente. Se alegará que sin esas pruebas es imposible estar seguro de que Cole Tomas Allen intentó entrar corriendo y armado en el salón donde estaba Trump para disparar contra él. Bien. Recurramos a Sherlock Holmes, cuando dice, y lo dice más de una vez, que "cuando has eliminado lo imposible, aquello que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad". Lo llaman la falacia holmesiana, porque le han encontrado algún defectillo, pero sirve de punto de apoyo. Desde ese punto se ve que aquí lo imposible es que Allen quisiera irrumpir en la sala donde estaba Trump para no hacer nada. O para atacar a un periodista de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca al que le tiene especial manía, quién sabe. La parte mala es que también se ve que este caso no requiere de las facultades de Holmes. Por aburrido que parezca, la verdad aparece en el terreno de lo probable. Más cuando llueve sobre mojado. Y, sin embargo, a pesar de toda su probabilidad o por ella, se la entierra bajo la lápida impersonal del tiroteo.

Ese es el tema. Un tiroteo es impersonal. Un atentado es personalísimo. Se atenta contra una persona o unas personas. La balacera evoca escenas caóticas: no se sabe cómo ni por qué. El atentado está organizado y tiene objetivos definidos. No hay que ser Sherlock para concluir que estas omisiones y cambiazos son el resultado de un sesgo, una tendencia y una hostilidad.

Al negarle a lo sucedido en Washington la descripción de intento de atentado contra el presidente, se despersonaliza a quien pudo haber sido la víctima, se le quita hierro al suceso y se exonera a una izquierda norteamericana que está en una fanática y loca radicalización. Aunque, por lo visto –lo he visto en los medios–, la violencia política, cuando viene de esa izquierda, no es suya. Es la violencia que hay en el ambiente y en el aire, es la que circula por ahí, la de la polarización, la que todos llevan dentro. La violencia random, como el tiroteo.