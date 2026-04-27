El manifiesto que el atacante envió a su familia antes de intentar asesinar a Trump

"¡Hola a todos! Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Para empezar, quiero disculparme con todos aquellos cuya confianza traicioné", comienza la carta de 1.052 palabras que dejó escrita el sospechoso de intentar matar el pasado sábado a Donald Trump –durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Washington Hilton– y a la que ha tenido acceso el diario estadounidense The New York Post.

"¿Por qué hice todo esto? Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes repercute en mí", añade el "lobo solitario" –en palabras del propio presidente de Estados Unidos— después de pedir disculpas a sus padres, a sus colegas y sus estudiantes (era profesor), a todas las personas "a las que puse en peligro simplemente por estar cerca" el día de los hechos y también a los que "sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto".

Sus objetivos, señala el presunto terrorista –Cole Tomas Allen, de 31 años– en el manifiesto que envió a su familia diez minutos antes de perpetrar el ataque, eran "funcionarios de la administración". Eso sí, "sin incluir al Sr. Patel (el director del FBI)". Los miembros del Servicio Secreto podrían serlo según las circunstancias. "Sólo si es necesario", apunta en el documento. La seguridad del hotel, la Policía del Capitolio y la Guardia Nacional lo serían solo en el caso de que disparasen contra él.

Según Allen, no estaba dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" –en alusión al presidente estadounidense, que tuvo que ser rápidamente evacuado junto a la primera dama, Melania Trump– "manche mis manos con sus crímenes". Una dura afirmación que realiza justo antes de apartado de "objeciones" y "réplicas". A quien pudiera decirle: "como cristiano, deberías poner la otra mejilla". "Eso es para cuando tú mismo eres oprimido", contesta.

"Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un escolar que vuela por los aires, ni un niño hambriento, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", argumenta en su carta.

"Si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible", asegura. "Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traiciono; siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración", apunta. "¡No lo recomiendo para nada! Sigan estudiando, chicos", concluye Allen.

No había suficiente seguridad

Para acabar, alardea de la facilidad con la que pudo preparar el ataque en el hotel Washington Hilton. "Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados", recoge el texto. "Lo que recibí –quién sabe, tal vez me están gastando una broma– es nada. Ni una maldita medida de seguridad. Ni en el transporte. Ni en el hotel. Ni en el evento", detalla.

Allen incluso menciona "la incompetencia del Servicio Secreto" debido a que "pudo introducir múltiples armas en el hotel sin ser detectado". "Cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta", añade en su misiva. "La seguridad en el evento está toda afuera, enfocada en los manifestantes y en los que van llegando", explica, "nadie pensó en lo que pasa si alguien hace el registro el día anterior".

Trump sobre el atacante

Preguntado por el intento de magnicidio y la carta que el atacante envió a su familia, durante la entrevista que Trump ha concedido a la cadena Fox, el presidente estadounidense ha señalado que leyó el manifiesto y Allen "es una persona enferma".

The gunman who attempted to storm the White House Correspondents’ Dinner wrote a letter explaining his actions and accusing "Administration officials" broadly of various serious crimes. When Norah O'Donnell read this list of crimes to President Trump, he was offended. "I read… pic.twitter.com/H0NKCc2oUK — 60 Minutes (@60Minutes) April 26, 2026

"Pero deberías avergonzarte de ti misma por leer eso", le reprocha Trump a su entrevistadora –la periodista Norah O'Donnell, conductora del espacio 60 Minutos– por poner en su boca algunas de las afirmaciones del detenido sobre el presidente. "Yo no soy ninguna de esas cosas", sentenció.